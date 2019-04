HAJDUK RAPSODIJOM ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: ‘Judi moji, ča je ovo? To je moć, to je sila. J*beš Messija, imamo Jurića…’

Fanovi Hajduka euforični zbog uvjerljive domaće pobjede svojih ljubimaca nad Rijekom

Splitski Hajduk jučer je protiv Rijeke (4-0) odigrao najbolju utakmicu sezone i u potpunosti deklasirao Bišćanove trupe u 153. Jadranskom derbiju.

HAJDUK – RIJEKA 4-0: Bijeli razbili Rijeku i prekinuli poljudsko prokletstvo protiv društva s Kvarnera staro gotovo 8 godina

Furiozno prvo poluvrijeme

Hajduk je furioznom igrom prvom poluvremenu stigao do prednosti od 3-0 golovima Jurića (2), Hamze (30) i Caktaša (45), a prednost domaćih mogla je biti i veća jer je Jurić osim pogotka u prvih 15 minuta još pogodio i vratnicu te gredu.

Do vodstva su Splićani stigli u samom otvaranju kada riječka obrana nije dobro raščistila Gyurcsov udarac iz kuta pa je Jurić sa 10-ak metara nogom poslao loptu u mrežu.

Jurić show u prvih pola sata

Hajdukov veznjak niti 10 minuta potom je nakon lijepe akcije pucao iskosa s lijeve strane, ali novi pogodak zaustavila je vratnica, da bi u 15. minuti jurić glavom nakon kornera zatresao i gredu.

Zanimljivo je u trenucima razbijanja Rijeke bilo na Hajdukovoj službenoj Facebook profilu, na kojem su se administratori uz objavu rezultata na poluvremenu zapitali “Judi moji, ča je ovo?”, očito dobro raspoloženi zbog rezultata.

Zanimljivi komentari na društvenim mrežama

Po komentarima pristalica Bijelih vidi se koliko im znači ova pobjeda…

“Fantazija, obrisali smo pod s njima”, napisao je jedan od navijača.

“Ekstra, ovo Split odavno nije vidio… Napokon onaj Hajduk kojeg želimo”, dodao je drugi…

“Najbolje poluvrijeme zadnjih 10 godina, svi 100% na svaku loptu, milina za gledat”.

“Jurić u po ure zabio gol, stativa, prečka, asistencija… je*ote Messi!!”

“To je moć, to je sila, to je Hajduk kojeg želimo gledati. Napokon, bravo, kapa do poda momci”, samo su nekid o komentata na društvenim mrežama.

Jasno se vidi koliko su fanovi svjesni što su njihovi ljubimci napravili, jer Hajduk protiv Rijeke na Poljudu nije slavio čak 2813 dana.