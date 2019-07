DAMIR BURIĆ NOVI JE TRENER HAJDUKA: ‘Na nama je da svojim igrama vratimo navijače na svoju stranu’

Nakon otkaza Oreščaninu, Hajduk ima novog trenera

Hajduk ima novog trenera. kao što se pretpostavljalo, nasljednik Siniše Oreščanina bit će Damir Burić koji je već prije trenirao Hajduk pod predsjednikom Marinom Brbićem.

NOVI POTRES U HAJDUKU NAKON OTKAZA OREŠČANINU: Klub će napustiti još jedan član stručnog stožera

Po odlasku iz Hajduka vodio je austrijsku Admiru Wacker i njemački Greuther Fuerth. Veći dio igračke i trenerske karijere proveo je u Njemačkoj, a prvi trenerski posao dobio je sa 26 godina, kad je bio trener-igrač u Ingolstadtu.

“Zahvalio bih se svima na podršci. Ovo se dogodilo jako brzo i neočekivano. osjatio sam veliku želju i potrebu u situaciji koja je teška za klub. U meni se probudio jedan dišpet i revolt. Dobio sam motivaciju i želju za rad. Htio bih pokazati da smo tu i da smo u stanu odraditi kvalitetan posao. Ne bih se htio osvrtati, zanima me što će biti u budućnosti, a to je prije svega utakmica protiv Istre koja je sutra. Nikad mi nije bilo lako, gdje god sam dolazio, pa nije ni sad”, rekao je Burić na predstavljanju.

‘Jedva čekam prvi trening’

Burić je u Hajduku bio u sezoni 2015/2016, a nakon toga je trenirao klubove u Austriji i Njemačkoj. nakon tri godine vratio se u Split, gdje će s velikim motivom ući u klub koji je u velikoj krizi nakon katastrofalnog ispadanja iz prvog pretkola Europske lige

“Jedna utakmica u nogometu punoi znači. Zna biti brutalan i nepošten. Bitno je da momci vrate svoje samopouzdanje i odigraju dobro jednu utakmicu pod pritiskom. Očekuje nas teška utakmica. Jedva čekam prvi trening da opet osjetim Poljud. večeras ćemo nastojati saznati puno informacija da se što bolje pripremimo za istru”, rekao je Burić na konferenciji za medije o sutrašnjoj utakmici s Istrom.

Razvoj mladih igrača

Tonči Gabrić i Joško Španjić bit će Burićevi pomoćnici, rekao je Burić da im vjeruje, a rekao je i da mu je najvažnije da se Hajdukovi budući igrači odgajaju u mlađim kategorijama.

“Moramo imati plan razvoja mladih igrača. Opet smo napravili jedan od najvećih transfera. Moramo biti pametni s tim novcem i dobro ga uložiti. pratimo situaciju u kadetima i juniorima. Na naše igrače se moramo osloniti”, rekao je Burić.

‘Znam da su navijači ljuti’

Hajduk nije Hajduk bez Torcide, zna to i Burić kojem je cilj radom vratiti podršku navijača ovoj momčadi.

“Znam da su navijači ljuti. Moramo se nositi s tim. Jedino što možemo je našim igrama vratiti navijače na našu stranu. Navijači su gledali utakmicu, a momčad nije odradila to što je trebala. Naše je da ih vratimo, i to u nedjelju. Moramo imati tu sinergiju i samo s navijačima možemo doći do nekog cilja. Mi moramo krenuti, mi moramo povući tu masu. Ako mi budemo pravi, možemo pokrenuti navijače.”, rekao je Burić na kraju presice.

“Hajduk je radio drugačije u prijelaznom roku, nismo toliko prodavali igrače pa sad imamo viška igrača na nekim pozicijama. Vjerojatno ćemo neke prodati, rekao je Saša Bjelanović

“Ove godine je jedna drugačija situacija. U Hrvatskoj je jedna momčad bila superiorna u ligi. Bit će ove godine borba za drugo mjesto. A borit ćemo se i za kup. Pokušat ćemo se izboriti za kup”, rekao je Burić

Tonči Gabrić i Joško Španjić bit će Burićevi pomoćnici u Hajduku.

“Nadamo se da ćemo se ubuduće manje viđati, zaredale su se ove presice. S gospodinom Burićem i sam sam počeo svoj posao u Hajduku i zadovoljstvo mi ga je predstaviti. Drago mi je što se vratio jer se njegova motiviranost vidjela. On pozna naš ambijent i može nam u ovom trenu pomoći”, rekao je sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović.

Na svom Facebooku Hajduk je objavio znakovitu objavu iz koje je jasno kako je upravo Burić novi trener. “Što se vidi s vaše ponistre”, napisali su uz fotografiju Šolte. Aludirali su tako na hit Olivera Dragojevića, ali i Burićev nadimak – Šolta.

