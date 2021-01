Osvrnuo se i na status Bora Primorca koji je, kako stvari sad stoje, tek privremeno rješenje na klupi Hajduka

Splitski Hajduk službeno je objavio ime novog sportskog direktora. Riječ je o Mindaugasu Nikoličiusu, čovjeku koji je jedan od najzaslužnijih za uspjeh Gorice i njihove sjajne transfer-politike.

Posljednje tri godine proveo je na mjestu sportskog direktora i člana Uprave HNK Gorica s kojom je raskinuo ugovor i prihvatio poziv Hajduka. Tijekom karijere sportskog direktora u navedenim klubovima osvojio je ukupno 17 različitih trofeja. Novi sportski direktor danas je i službeno predstavljen na Poljudu.

“Pozdravljam našega Nika. Čestitam mu na dolasku u Hajduk. Niko je bio moj prvi i jedini izbor od samog početka. Neke stvari su se događale koje nisam želio, ali u tom trenutku doneseš odluke i ideš dalje. U ovih 60 dana je uvijek bilo propitkivanje, ispitivanje, analiza. Čekao sam da završi jesenski dio sezone. Nakon toga sam pristupio gosparu Niki. Htio sam vidjeti da li se kužimo. Rekao mi je da nema nikakvih problema vezanih za ugovor s Goricom. Imali smo tri sastanka. U jednom trenutku kada sam vidio da dijelimo iste vrijednosti, gdje je Hajduk i gdje treba biti. Sviđa mi se što je diskretan. Imao je u Gorici samostalnost, to će imati i ovdje. Svjestan je gdje dolazi, ali su mi se svidjele ljudske vrijednosti. Volio bi oko sebe okupljati ljudi koji su dobri za Hajduk. Htio bi se zahvaliti gosparu Boru. Ipak je stao na neki način za klub, a onda indirektno i za mene. Vidite da je i Goran Sablić prihvatio na šest mjeseci biti trener. U ovom trenutku treba pomoći Hajduku”, rekao je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić u uvodu konferencije za medije.

Osvrnuo se i na status Bora Primorca koji je, kako stvari sad stoje, tek privremeno rješenje na klupi Hajduka.

“Primorac će biti najdulje trener do kraja sezone, drugo ne bi bilo dobro ni za njega ni za klub, a potom će voditi akademiju. To smo se dogovorili. Moguće je i da se trener pronađe u sljedećih 10-ak dana. Boro zapravo ne želi biti trener, on želi voditi akademiju. Niko je tu kao sportski direktor koji će preuzeti potpuno sve i zajedno ćemo definirati trenera. Imam viziju koga bih htio, ali on se u svojih 14 godina na funkcijama sportskog direktora pokazao da zna što radi. Ne znam je li bolji status u klubovima imao kad je dolazio ili odlazio, ima 17 trofeja u 14 godina”, rekao je Jakobušić.

‘Kad imaš loše rezultate, nakupi se pritisak’

Oglasio se i Nikoličius koji je objasnio razloge svog prelaska u Hajduk.

“Odlučio sam da je za mene ovo najbolji trenutak za otići. Kroz godine je bilo puno ponuda u Gorici, no bio sam samo fokusiran na taj klub, no sad kada je došla ponuda i vizija od predsjednika, mislim da je za mene jako interesantno zašto je Hajduk sad gdje jest. Velik je izazov, ali s puno rada to možemo promijeniti. U nogometu to ne ide preko dana, ali vjerujem u sebe i jako sam ambiciozan i za mene je to mogućnost što mogu napraviti iskorak u Hrvatskoj jer jako volim u Hrvatskoj i žena mi je iz Dalmacije”, rekao je Litvanac pa najavio svoje prve poteze u Hajduku.

“Bilo bi teško odgovoriti na ovo pitanje jer mi treba neko vrijeme da uočim prave probleme i prava rješenja. Prvo ću morati pričati sa svakim igračem osobno i članom osoblja kako bih vidio zašto jedan dan ne mogu dati sve od sebe. Kvaliteta momčadi je okej, ali imamo disbalans, a kad imaš loše rezultate, nakupi se i pritisak… Treba mi malo vremena da shvatim što je Hajduk iznutra. Imam svoje mišljenje, ali ne bi bilo pošteno reći ga jer ću za mjesec dana ovdje već možda imati drugo mišljenje. Imam svoj plan, i on je sličan kao predsjednikov. Trebamo stabilizirati momčad i imati jasne ciljeve”, rekao je novi sportski direktor Hajduka.

Slučaj ‘Caktaš’

Jakobušić je otkrio uklapa li se Mijo Caktaš u te planove i kakva je situacija s njegovim produženjem ugovora.

“Pričao sam s njim prije dan-dva. Pitanje je jednostavno, ali odgovor je složen. Nismo se dotaknuli novca. On je htio vidjeti moju misiju i viziju, ali uz dužno poštovanje njemu, on je samo igrač. Ona se može iščitati sa Skupštine. Prijelazni rok počinje 18. siječnja. Novi sportski direktor će razgovarati, ali u ovom trenutku Caktaš i menadžer dali su mi do znanja da rade na transferu i to je zasad dovoljno. Tu je sportski direktor, imamo 10-15 dana do početka roka”, objasnio je Jakobušić.

Nikoličius je govorio i o potencijalnom ukidanju Hajdukove druge momčadi.

“Cilj je imati bazu naših igrača, a kad kupujemo nekoga da je to baš pojačanje. Kad sam došao vidio sam da imamo Hajduk 2 koji je opterećenje financijski, relacijski… Ne vidim smisao toga… Trebamo to riješiti do 4. mjeseca. Imali smo i iste poglede za definirati Hajduk 2. Mislim da Niko, Boro i ja možemo u istom smjeru. Je li to dovoljno stručno, vidjet ćemo”, zaključio je novi sportski direktor Hajduka te napomenuo kako se nada da neće morati prodati Marija Vuškovića.