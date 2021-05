Jedan od stožernih igrača Hajduka u drugom dijelu sezone, Talijan Marco Fossati, navodno je dobio ponudu Hajduka da ostane u Splitu sljedeće tri godine.

Kako javlja talijanski novinar Nicolo Schira, dobro upućen u transfere, Hajduk je Fosaatiju ponudio trogodišnji ugovor jer će ovog ljeta postati slobodan igrač.

#HajdukSplit have offered 3-years contract to Marco #Fossati. Croatian club want to sign the italian regista on a permanent deal from #Monza, but the player has not decided to stay yet. For him there are a bids from Turkish SuperLig and Italy, even if he dreams to return to Monza

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2021