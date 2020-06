HAJDUK ODABRAO NA KOJEM DERBIJU NEĆE IMATI NAVIJAČA: Ipak će se žaliti na rigoroznu kaznu, ali obje su utakmice ključne

Hajduk se na odluku suca ima pravo žaliti, a čini se kako će tako i postupiti

Čini se kako će se Hajduk na kraju ipak žaliti na kaznu koju im je prošlog tjedna dodijelio Disciplinski sudac Prve HNL, Alan Klakočer. Splićani su kažnjeni s 40 tisuća kuna i jednom utakmicom pred praznim tribinama zbog nesportskog ponašanja dijela navijača na utakmici protiv Lokomotive u Zagrebu.

Hajduk se na odluku suca ima pravo žaliti, a čini se kako će tako i postupiti jer u prodaju su puštene ulaznice za nedjeljni ogled s Osijekom. Standardna je to procedura kojom se izbjegava trenutno izvršavanje kazne jer do konačne odluke na žalbu kazna ne nastupa. Klub je kaznu zaprimio 25. lipnja i imaju rok od osam dana da ulože žalbu. To će vjerojatno napraviti u posljednji trenutak kako bi se odluka o žalbi što duže otegnula.

Hajduk je već odigrao jedan susret otkako je kazna zaprimljena, onaj sa Slavenom, a odradit će prema svemu sudeći i Osijek. U slučaju da im žalba uspije, moguć je i najbolji scenarij, da navijače imaju i na utakmici s Rijekom na Poljudu, koja slijedi nakon Osijeka.

Utakmice s Rijekom i Osijekom posljednje su dvije ove sezone koje će se igrati na Poljudu i Hajduku je vrlo važno igrati ih pred publikom jer su odlučujuće u borbi za drugo mjesto, a sada hoće li im uspjeti u oba slučaja vidjet ćemo nakon odluke suca.