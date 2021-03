Tramezzani tražio od domaćin da ukloni trake s gola

Zanimljiva situacija dogodila se jučer u Gorici na polufinalu Kupa između Gorice i Hajduka. Naime, trener Hajduka Tramezzani tražio je od domaćin da ukloni trake s gola koje su bile na golovima još od utakmice protiv Slaven Belupa koja se igrala po snijegu.

Hajduk smatrao da će trake pomoći Kristijanu Lovriću kod ciljanja gola, ali…

Govorilo se kako je Hajduk smatrao da će trake pomoći Kristijanu Lovriću kod ciljanja gola, ali na kraju se ispostavilo da to nije smetalo Kikiju da zabije golčinu za 1:0, a zatim i poveća rezultat na 2:0 u nastavku utakmice i to na golu na drugoj strani terena. Ali to nije bilo sve, jer su navodno predstavnici “bilih” imali još jedan zahtjev, javlja 24sata.

Imali još jedan zahtjev

Naime, radi se o mjerenju visine prečke jer su Splićani smatrali da su golovi preniski, a to je ekonom Gorice ipak odbio napraviti, iako je skinuo one prethodno spomenute traje. Međutim, napravili su to hajdukovci sami i nisu utvrdili nepravilnosti. Ipak, demantirali su to iz Hajduka. Kažu da trakama sad nije mjesto na golu jer snijega nema, a ne zbog Lovrića. Što se tiče mjerenja gola rekli su da to nije istina.

Za spomenuti kako su Goričani razbili Hajduk u četvrtfinalu s 3:0 i po prvi se put u povijesti plasirali u polufinale Kupa, koje će igrati s Dinamom.