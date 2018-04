HAJDUK OBJASNIO NAOPAKO OKRENUTU ZASTAVU HNS-a JUČER NA POLJUDU: Torcida poslala brutalnu poruku Šukeru i društvu

‘Slučaj zastava’

U subotu na početku utakmice Hajduka i Lokomotive gledatelji su primijetili da je službena zastava HNS-a okrenuta naopako. U svjetlu posljednjih događanja i neodlaska Hajduka na skupštinu HNS-a jer je smatraju nelegalnom, moglo bi se promatrati i ovo okretanje zastave, odnosno, kad je u hrvatskom nogometu već ionako sve naopako, neka je zastava naopako okrenuta.

Oglasio se i Hajduk, preko službe za odnose s javnošću poslali su nedvosmislenu poruku o “slučaju zastava”, javlja 24 sata.





Zastavu krovne kuće hrvatskog nogometa namjerno su tijekom utakmice s Lokomotivom okrenuli naopako, kako bi poslali nedvosmislenu poruku, piše spomenuti medij. A da zastava nije slučajno obješena naopako, bilo je jasno još za vrijeme utakmice…

Potvrdio je to i delegat Jure Zečević iz Knina, koji je u službeni zapisnik unio opasku kako je u 7. minuti primijetio naopako izvješenu zastavu, te kako je u 12. minuti utakmice na to upozorio Hajdukovog povjerenika za sigurnost Antu Zebića, no do kraja utakmice nije bilo reakcije.

Jasno da će ova akcija izazvati dodatni revolt u HNS-u, te da Hajduka po svemu sudeći čeka nova kazna.

Na Facebook stranici Torcida Split 1950 osvanula je fotografija s naopako okrenutom zastavom HNS-a uz komentar:

“Mrzim HNS”.