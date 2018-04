HAJDUK NAM JE POTVRDIO I SAD NA POLJUDU KAZNU ČEKAJU SA SMJEŠKOM: ‘Okrenuta zastava HNS-a ima svoje značenje’

‘Slučaj zastava’

U subotu na početku utakmice Hajduka i Lokomotive (1-0) gledatelji na Poljudu primjetili su kako je službena zastava krovne kuće hrvatskog nogometa (HNS) okrenuta naopako. Da zastava nije okrenuta i izvješena slučajno, znalo se odmah. Bila bi to, zaista, prevelika slučajnost u svjetlu posljednjih događanja i neodlaska Hajduka na skupštinu HNS-a jer je smatraju nelegalnom, kao i napadu Zdravka Mamića na Hajduk i “Naš Hajduk”…

Potvrdio je to i delegat Jure Zečević iz Knina, koji je u službeni zapisnik unio opasku kako je u 7. minuti primijetio naopako izvješenu zastavu HNS-a, te kako je u 12. minuti utakmice na to upozorio Hajdukovog povjerenika za sigurnost Antu Zebića, no do kraja utakmice nije bilo reakcije.



Nazvali smo klub kako bi dobili neke odgovore…

“Službeni stav kluba je da ta okrenuta zastava ima svoje značenje. To je to”, priopćili su nam s Poljuda.

Hajduk je, tako, nastavio svoja prepucavanja s HNS-om. Zastava Saveza naopako još uvijek stoji, situacija na relaciji Hilton – Split ostaje ista. U hrvatskom nogometu već dugo nešto opako ne štima, pa i ona zastava naopako može biti simbol toga…

Umjesto da se radi na poboljšavanju odnosa za početak, a za kompletnu povezanost navijačkog puka sa Savezom ipak će trebati očistiti HNS od pojedinaca kojim navijači puno toga zamjeraju. Hajduk je ovo napravio svjesno, znajući da će ova akcija izazvati i naljutiti Savez, ali Splićani se slatko smiju najvjerojatnijoj kazni koja ih čeka.

Naime, povjerenik natjecanja Josip Brezni za 24 sata je kazao kako će Hajduk morati objasniti zbog čega je zastava bila izvješena naopako, a ako se očituju da to ‘ima značenje’, onda su očito spremni za to i platiti.