HAJDUK NAKON DVA MJESECA POBIJEDIO U HNL-U: Slaven Belupo stradao s 2:0. Novi napadač ‘bilih’ i Caktaš odigrali sjajnu utakmicu

U susretu 12. kola Prve HNL Hajduk je kao gost u Koprivnici svladao Slaven Belupo sa 2-0 (1-0). Hajduk je poveo u samoj završnici prvog poluvremena golom Umuta (45+2), da bi Soldo (56-ag) nespretnim autogolom početkom nastavka povećao prednost Splićana na 2-0.

Iako je Slaven Belupo imao inicijativu u prvom poluvremenu i stvorio nekoliko poluprilika, na odmor se otišlo s prednosti Hajduka koji je iz svoje jedine prav eprilike stigao do gola. Dolček je u drugoj minuti sudačke nadoknade proigrao Caktaša na lijevom krilu, a Hajdukov kapetan ubacio je na peterac gdje je Umut nadskočio svog čuvara i postigao prvi pogodak od svog dolaska na posudbu iz Besiktasa.

VAR pet minuta pregledavao gol

Do drugog gola splitski je sastav stigao iz kontroverzne situacije koju su suci u VAR sobi pregledavali više od pet minuta. Lopta je glavom prebačena do Caktaša na lijevu stranu kaznenog prostora, ovaj je poslao prizemnu loptu u peterac gdje je utrčao Umut. Turski je napadač promašio loptu koja je potom pogodila braniča domaćih Soldu i od njega se odbila prema golu. Vratar Filipović uspio ju je završiti tek nakon što je za pola metra prešla liniju gola i sudac bebek je pokazao na centar. No, potom su se u VAR sobi pregledavale dvije, a možda i tri situacije iz te akcije u kojima su igrači Hajduka bili na rubu zaleđa. Nakon više od pet minuta procijenjeno je kako niti u jednoj situaciji nije bilo zaleđa te je susret nastavljen s dva gola prednosti Hajduka.

Hajduk je ovom pobjedom stigao na peto mjesto ljestvice sa 14 bodova, jednim manje uz dvije odigrane utakmice više od četvrte Rijeke, a jednim više uz dvije utakmice odigrane manje od šestog Šibenika. Slaven Belupo je osmi sa 11 bodova, a iza njega su Lokomotiva, Varaždin i Istra 1961 sa po osam.

Na vrhu je Dinamo sa 26 bodova, tri više od drugog Osijeka, a sedam više uz dvije utakmice više od treće Gorice.

KOPRIVNICA, GRADSKI STADION, PRVA HNL, 12. KOLO, 17:05

SLAVEN BELUPO – HAJDUK 0:2

SASTAVI:

Slaven Belupo: Filipović – Soldo, van Bruggen, Božić – Lulić, Glavčić, Paracki, Mlinar, Goda – Jeffren, Bačelić-Grgić

Hajduk: Posavec – Jakoliš, Vušković, Simić, Dolček – Jurić – Brnić, Jradi, Caktaš, Jairo – Nayir

Kraj utakmice.

90′ – Čak devet minuta nadoknade…

85′ – Slaven je potonuo u drugom dijelu, Hajduk u potpunosti dominira.

73′ – Kakav promašaj Jurića. Obrana Slavena je zakazala, Simić je spustio za Jurića, a ovaj je s pet metara od gola promašio cijelo okvir i poslao loptu daleko od vrata.

70′ – Dominiraju Splićani, nešto je bolja igra u drugom dijelu, a prema svemu dosad viđenom mogao bi Umut Nayir biti dobro pojačanje za Hajduk jer upravo je skoro zabio treći gol.

63′ – GOL! Soldo je sam sebi poslao loptu u mrežu nakon što je Mijo Caktaš dobro centrirao u sredinu. VAR je nekoliko minuta provjeravao pogodak jer je bilo dvojbi oko zaleđa, a nakon cijele vječnosti čekanja sudac pokazuje na centar. Inače, pale su u međuvremenu i dvije baklje na teren.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela.

45′ + 2′ – GOL! Umut je zabio glavom. Ovo je bila praktički prva dobra prilika Hajduka u ovom poluvremenu. Turčin je zabio lako s pet metara nakon što ga je sjajno proigrao Caktaš.

34′ – Krstanović je sada opalio u kaznenom prostoru Hajduka, ali otišlo je to daleko od gola.

29′ – Ne igra se bog zna kakva utakmica. Eto, Hajduk je po prvi put opasnije prijetio tek sada i na kraju se pokazalo da je to bilo zaleđe. Vrlo skromna i nezanimljiva utakmica.

17′ – Uh, sada je Posavec imao dosta posla. Dva puta su igrači Slavena tukli vrlo blizu vrata, ali nisu pogodili.

10′ – Ušao je Krstanović. To nije bio dio plana trenera Stipića jer prekaljeni napadač teško može izdržati cijelu utakmicu, ali dobro, što je tu je.

8′ – Veliki problemi sada za Belupo, Bačelić-Grgić iznesen je van s terena na nosilima, vjerojatno je riječ o težoj ozljedi.

1′ – Počela je utakmica…