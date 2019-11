HAJDUK JE TEŠKO OŠTEĆEN U DERBIJU S OSIJEKOM: Da nije bilo sudačkih grešaka, Splićani bi glatko dobili utakmicu

Strijalac pobjedničkog gola za Hajduk Jairo nekoliko trenutaka prije pogotka srušen je u 16 metara, na što je sudac Pajač samo odmahnuo rukom

U derbiju 15. kola Prve HNL u nedjelju u Splitu su nogometaši Hajduka slavili protiv Osijeka s 3:2. Hajduk je nastavio pobjednički niz na Poljudu svladavši teškom mukom Osijek, koji se vratio iz zaostatka od 0:2, da bi trijumf Splićanima donio strijelac pobjedničkog pogotka Jairo.

No prema HTV-ovom stručnjaku za suđenje Mariju Strahonji trebala je ta pobjeda Hajduka biti još veća jer su Splićani teško oštećeni.

“Kod prvog gola vidimo da se napadač Osijeka nalazi u zaleđu prilikom udarca Žapera te da svojom kretnjom ometa vratara Hajduka. U početku akcije za drugi gol sudac nije dosudio prekršaj napadača Osijeka, nakon kojeg je Osijek dobio loptu”, rekao je Strahonja u ponedjeljak u HTV-ovoj emisiji Stadion.

KAKO ĆE IZGLEDATI VATRENI PROTIV SLOVAČKE? Neke stvari su postale jasnije, evo tko uskače umjesto Rakitića, Lovrena i Vide

Strijalac pobjedničkog gola za Hajduk Jairo nekoliko trenutaka prije pogotka srušen je u 16 metara, na što je sudac Pajač samo odmahnuo rukom. No Strahonja tvrdi da je tada trebao pokazati na bijelu točku.

No nakako se to sve vratilo Brazilcu koji je zabio za pobjedu, ali je mrao teren napustiti nakon drugog žutog kartona. Bila je to ispravna odluka suca jer je Jairo nogom razvalio zastavicu, a potvrdio je to i Strahonja.