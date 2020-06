HAJDUK JE POGRIJEŠIO I SAD IH JE POKOPAO: ‘Da su me htjeli, uzeli bi me. Međutim, tako su se postavili i odbio sam ih. Nije mi to imalo smisla’

Razgovarali smo s junakom pobjede Varaždinaca u Splitu Domagojem Drožđekom (24)

Dan poslije dobre utakmice i velike pobjede za svakog nogometaša uvijek je sladak, poseban, lijep. U srijedu je u Varaždinu osvanuo tmuran dan, no Domagoju Drožđeku sijalo je sunce.

‘Ne zabija se Hajduku svaki dan dva gola’

Kako i ne bi. Ne zabija se Hajduku svaki dan dva gola i još bitnije, ne pobjeđuje se Bijele u gostima baš uvijek, i to u situaciji kad se klub bori za ostanak u prvoligaškom društvu. Stoga, itekako je jučerašnja 3:2 pobjeda Varaždina nad Hajdukom velika, time još i veća.

“Pripremili smo se maksimalno dobro za Hajduk. Ljudi su očekivali da ćemo se braniti na Poljudu. No, mi nismo imali što izgubiti. Odmah smo išli napasti gore visokim presingom njihova tri igrača. Nismo kalkulirali. Bili smo od samog početka svjesni svoje kvalitete i to nam se isplatilo. Bez straha smo igrali protiv Bijelih i to smo pokazali u prvom poluvremenu kad smo vodili 3:0. Sad nakon ovog može samo po nas biti bolje. Ako ovako nastavimo, siguran sam da bi trebali ostati u ligi”, kazao nam je u uvodu razgovora sjajni Domagoj Drožđek koji je ove sezone na pet golova uz dvije asistencije.

Da stvar po 24-godišnjeg napadača Varaždina bude bolja, golovi i pobjeda došli su protiv kluba u kojem je trebao završiti ali koji, po već nekim svojim starim lošim navikama, nije dovoljno zagrizao, a samim time prepoznao njegov talent u nogama. Naime, na ljetnim pripremama u Sloveniji 2016. godine na Pohorju, u eri trenera Marijana Pušnika, Domagoj je bio na probi u Hajduku. Nastupio je čak u pripremnom susretu protiv Žalgirisa.

Ali na kraju je Drožđek preko Varaždina otišao u Lokomotivu i prije dvije godine bio prvi put koban za Hajduk. Zabio je u 2:0 porazu Splićana od Lokosa, a sad je, nakon viđenog jučer na Poljudu, u potpunosti zavrijedio etiketu “krvnika” Hajduka.

‘Nikakva osveta nije u pitanju’

“Ma nema tu nikakve osvete. Moram to kazati, ali Hajduk je tada prema meni bio korektan. Bio sam na 6 dana na probi u Hajduku, odigrao sam jednu utakmicu i u klubu su mi rekli da bi oni htjeli da ja s njima odem za Split i odigram još dvije utakmice. Međutim, ja sam procijenio da je tih 6 dana bilo dovoljno da me vide. Da su me stvarno htjeli, željeli, uzeli bi me. Tako da sam ja sam odlučio da se neću vraćati u Split, da mi to nema nikakvog smisla. Kažem, u tih 5-6 dana odradio sam po dva treninga dnevno. Radio sam testiranja, skok u dalj… Ma ne znam što sve nisam odradio, i to po dva puta. Tako da jednostavno u to vrijeme procijenio sam da se neću vraćati nazad u Split i opet na sedam dana na dvije utakmice. Htio sam se posvetiti sebi, posložiti život. Tek sam se bio vratio iz Njemačke. Htio sam se vratiti doma. I tako sam odlučio na kraju”, priča nam bivši član Borussije Dortmund i naglašava:

“Hajduk je bio fer i korektan prema meni, zvali su me i dalje, no ja to nisam mogao prihvatiti. Nisam jučer u osvetničkom duhu istrčao na Poljud, niti u takvom duhu nastupam protiv Bijelih. Mene samo vodi ljubav prema mom klubu, prema Varaždinu u kojem sam odrastao i kojeg volim od malih nogu. Jer, jednostavno je tako”, objašnjava nam Domagoj.

No, dojam je da je Hajduk pogriješio što nije još više zagrizao za njega, što mu nije dao sigurnost, što se nije bolje postavio prema njemu. Zato je i Domagoj uvidio da mu ostanak na Poljudu nije dobar za budućnost, za njegovu karijeru. Nije ovo prvi put da Splićani kiksaju kod procijene sposobnosti igrača.

“Da, upravo to. Znate, to ja osjetim, to svaki igrač osjeti, jer zna kako stvari u nogometu funkcioniraju. I kad se prema tebi ljudi postave u klubu, odnosno na koji način se ljudi iz kluba prema tebi postave, ti odmah znaš, osjetiš neke stvari. U nogometu je svaki navijač najveći sam sebi. No, tako su me u Hajduku u to vrijeme procijenili i ja sam jednostavno postupio tako kako sam postupio. Odbio sam njihovu daljnju ponudu da još dvije utakmice odigram za njih”.

Dobra škvadra

Sad se vidi kakva je to bila pogreška Splićana. No, Drožđek ne žali za ničim. Ne u ovom trenutku. Uživa igrati u dresu kluba iz baroknog grada i svaku utakmicu natapa ga znojem. Okupila se u prvoj momčadi Varaždina dobra škvadra spremna i za veće stvari od ostanka u prvoj ligi. No, tako je na kraju ispalo i sad se moraju čupati, spašavati…

“Mi smo svjesni svoje kvalitete. Pola je momčadi na posudbi iz drugih klubova, dobrih klubova. Imamo igrače iz Rijeke, Dinama, Hajduka… To sigurni nije slučajno. A to što smo se mi trebali posložiti i prije, to je neka druga priča. Jednostavno, nevjerojatno nam je otkriće Senić na poziciji zadnjeg veznog, a on je u biti stoper. Trener Samir Toplak mu je stvarno našao poziciju koja mu odgovara, u potpunosti je pogodio s tim. Dečko stvarno igra fantastično na toj poziciji, a zapravo je prirodno stoper. To je također pokazatelj koliko je Samir Toplak dobar trener, koliko kuži nogomet i s čim raspolaže u momčadi. Trebalo nam je neko vrijeme da se mi posložimo, da vidimo na čemu smo, što imamo u svlačionici i tek sad smo svjesni svoje kvalitete. Počeli smo igrati nogomet na zavidnoj razini, rekao bi na vrhunskoj razini. Stvaramo prilike, dolazimo pred gol u svakoj utakmici. Prije nam je malo šepala, štekala završnica. No, onaj tko prati Varaždin, mi u svakoj utakmici imamo čiste prilike za gol, ali ih nismo realizirali. To dođe s vremenom, treba biti strpljiv a nama se strpljenje isplatilo”, objašnjava nam Domagoj Drožđek.

Bijeli su u drugom dijelu zabili dva gola, ali nisu imali snage i za treći. Upitali smo Domagoja je li bilo u tim trenucima malo vode u ušima, straha od potpunog povratka Hajduka?

‘Pjevali smo od Varaždina do Splita’

“Ma stvarno su pogodili sa 16 metara iz dva udarca fenomenalno i jednostavno ta putanja kojom su lopte išle, to se ne može braniti. Svaka čast na tome. Naravno kad ti se suparnik, a pogotovo suparnik kao što je Hajduk dođe blizu, približi ti se rezultatu, u situaciji kad znaš da imaš tri boda u džepu a možeš ih ispustiti, dođe i voda u uši, pojavi se strah. Ali, nisu oni nas izigrali. To su bila dva udarca iz vana koja su oni sjajno pogodili. Mogli smo i mi bolje u bloku stajati, ići, ali po prilikama i igri mislim da smo zasluženo osvojili tri boda. Naša sreća je golema zbog toga. Bili smo maksimalno pripremljeni. Nakon susreta smo pjevali od Splita do Varaždina, osjećamo da smo na pravom putu da nešto napravimo. To nam je bilo veliko olakšanje za ono što slijedi, a to su susreti protiv Istre, Intera i Slaven Belupa. No, ova pobjeda protiv Bijelih na Poljudu velika je stvar za naše samopouzdanje. Znate, kad je dobar rezultat svi su sretni. No, htio bih naglasiti kako je Igor Tudor jako dobar trener koji ima odličnu filozofiju davanja prilika mlađim igračima. Hajduk, u to nema sumnje, ima budućnost. Kod nas je na posubi Tonio Teklić koji je sjajan igrač, sjajan veznjak i to pokazuje iz dana u dan, iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu, da je jednostavno velika kvaliteta i za Hajduka i za nas”, zaključio je Domagoj Drožđek.