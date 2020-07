HAJDUK IPAK OŠTEĆEN U DERBIJU S RIJEKOM? Sudački ekspert objasnio neobičnu situaciju – ‘Ovo nije bila očigledna pogreška’

Koncem prvog poluvremena napadač Rijeke Čolak u jednom je zračnom duelu udario laktom u glavu Dimitrova

Nogometaši Rijeke u susretu su 35. kola Prve HNL na praznom Poljudu kao gosti svladali Hajduk sa 3-2 (2-1). U vrlo sadržajnom Jadranskom derbiju Rijeka je dva puta vodila golovima Čolaka (19, 44), Hajduk se dva puta uspijevao vratiti preko Eduoka (39) i Caktaša (69-11m), ali nakon što je Galović (90+3) u sudačkoj nadoknadi postigao i treći pogodak za goste domaći više nisu imali vremena za povratak.

Utakmicu je također obilježila i jedna sporna, a sada ispada i pomalo bizarna situacija. Koncem prvog poluvremena napadač Rijeke Antonio Čolak u jednom je zračnom duelu udario laktom u glavu Hajdukova igrača Kristiana Dimitrova. Bugar je odmah pao, a sudac Damir Batinić je odmah pokazao izravni crveni karton napadaču. Međutim, suci iz VAR-sobe, Dario Bel i Mirko Grgić nisu bili sigurno u sučevu odluku i pozvali su ga da pogleda spornu situaciju. Nakon toga je Batinić promijenio odluku i umjesto crvenog kartona Čolaku je dao žuti karton.

Neobična situacija

Međutim sudački ekspert Marijo Strahonja tvrdi da su tu suci uprskali stvar.

“Udarac je i kontakt lakta i lica postoji. Iz svoje pozicije sudac je svojim govorom tijela dao do znanja da je siguran u svoju odluku, da je vidio da je igrač udario drugog igrača u glavu. To je bilo dobro što se tiče njega. Ono što je bilo dobro je da je on tu informaciju proslijedio u VAR sobu i to je obavezno. Ono što nije bilo dobro, a to je što u VAR sobi nisu uspjeli dobro akceptirati tu informaciju. Ovo nije očigledna pogreška. Očigledno je da postoji udarac lakta u glavu, ali u ovakvim situacijama se VAR ne smije oglasiti jer on nije tu da procjenjuje o intenzitetu prekršaja, nego je VAR tu da otklanja jasne i očigledne pogreške. Intenzitet nije bio takav da je bio za crveni karton. Ali sučevo je pravo da taj kontakt okarakterizira crvenim kartonom, ali VAR nije smije dati sucu drugu priliku. Ovdje se dogodila pogreška u proceduri. Ovo je jedna granična situacija u kojoj i da je pokazao žuti, bio bi u pravu”, kazao je Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion.

Dakle, dobili smo pomalo bizarnu situaciju jer do sada je VAR uglavnom propuštao reagirati kod spornih situacija, a sada je reagirao kada to nije smio.