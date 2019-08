HAJDUK DOVEO POJAČANJE IZ SNOVA: Pomoćnik Arsenea Wengera stigao je na Poljud

Bio je nakon niza francuskih godina i u japanskoj momčadi Nagoya Grampus, a tu počinje i njegova dugogodišnja uspješna suradnja s legendarnim Arsène Wengerom

Veliko pojačanje za Hajduk stiglo je na početku ove sezone. nekadašnji Hajdukov nogometaš i trener Boro Primorac vratio se u Split i bit će novi voditelj Hajdukove akademije “Luka Kaliterna”. Primorac je poznat kao pomoćnik Arsenea Wengera iz Arsenalovih najboljih dana.

“Velika mi je čast biti tu jer Hajduk je uvijek dio moga srca i za mene je to najveći klub u Hrvatskoj. Znam da je to velika obaveza, ali mislim da možemo učiniti navijače sretnijima, samo traba raditi. kad su me zvali, bio sam odmah spreman pomoći klubu, Učinit ću sve što mogu da imamo više igrača u reprezentaciji, da imamo dobru mompčad, da radimo profesionalno. Neće biti lako, ali spremni smo”, rekao je za službenu stranicu Hajduka Primorac.

Primorac je nogometnu karijeru započeo u mostarskom Veležu u kojem je ostavio zapažen trag i upisao 133 nastupa. Godine 1978. iz Veleža je prešao u Hajduk, s kojim je u sezoni 1978./1979. pod vodstvom trenera Tomislava Ivića osvojio Prvenstvo Jugoslavije. Upisao je ukupno 283 nastupa za Bijele postigavši 53 zgoditka.

Reprezentativac Jugoslavije

Iz Hajduka je 1983. godine preselio u LOSC Lille (107 nastupa), a igračku karijeru zaključio je u Cannesu (111). Bio je i reprezentativac Jugoslavije za koju je igrao 14 puta.

A upravo u Cannesu je Primorac počeo je i svoju trenersku karijeru, vodio je potom i francuski US Valenciennes. Bio je nakon niza francuskih godina i u japanskoj momčadi Nagoya Grampus, a tu počinje i njegova dugogodišnja uspješna suradnja s legendarnim Arsène Wengerom. Od 1997. do prošle godine, tijekom gotovo 1.200 utakmica i na tisuće i tisuće treninga, bio je pomoćnik Wengera u Arsenalu.

“Nastavit ćemo stvarati dobre i sposobne igrače, odgojene da vole svoj klub, da su veliki u svakom pogledu”, zaključio je Primorac.

Novi voditelj Akademije HNK Hajduk “Luka Kaliterna” Boro Primorac formalno će od ponedjeljka 19. kolovoza stupiti na svoju novu dužnost.