HABIB DAO ULTIMATUM WHITEU I UFC-U: Dagestanski borac ne odustaje od svojih zahtjeva; ‘Ovako ćemo, riješit ćete problem ili…’

Habib ne odustaje od svojih zahtjeva glede Zubairea Tukhugova

Iako predsjednik UFC-a Dana White tvrdi kako je riješio sve nesuglasice sa neporaženim UFC prvakom u lakoj kategoriji Habibom Nurmagomedovim oko njegovog prijatelja, člana tima i UFC borca Zubaire Tukhugova, čini se da baš nije tako.

Nema popusta

Habib je dao ultimatum Whiteu i UFC-u i kazao “ništa od dogovora dok se ne riješi situacija sa Tukhugovim. Tako dagestanski borca ne popušta, ne odustaje i ne napušta svog prijatelja, koji je u Las Vegasu 6. listopada na UFC 229 eventu skočio u Octagon i u trenutku sveopćeg kaosa u i oko kaveza napao šakama Conora McGregora. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

“Jako sam ozbiljan oko toga, to vam mogu potvrditi. Ako me pitate o plaći i novcu općenito…ako dobra osoba ima mnogo novca, ne vidim ništa pogrešno u tome. Ali je li novac najbitnija stvar na svijetu? Za mene nije. U mom životu je najbitnija stvar čast, čast moje obitelji, čast moje zemlje, zemlje koju je moj protivnik uvrijedio. Znao sam da me čeka rat, znao sam da netko mora izgubiti, ali bio sam spreman na bitku do kraja”, izjavio je Rus u razgovor za Channel 1, prenosi Fight Site.

Potvrdio svoje zahtjeve prema UFC-u

Nurmagomedov je potvrdio svoje zahtjeve prema UFC-u vezane za Zubairu Tukhugova, suborca koji je dobio otkaz radi makljaže koju je on sam započeo u T-Mobile Areni nakon borbe Habiba i McGregora. UFC je promptno otpustio Tukhugova, no čini se kako stvar nije gotova.

“Već sam rekao sve svoje zahtjeve prema UFC-u. Možete li zamisliti ovo? Idete u rat i onda čovjek koji vas podupire strada u porocesu. Pobijedili ste u ratu, ali ne možete ići kući i naspavati se jer je čovjek koji je bio s vama i dalje u problemima. To nije način ponašanja i to nije način na koji ja funkcioniram. Rekao sam im da u slučaju otkaza Zubairi i ja idem 100 posto”, istaknuo je Nurmagomedov.