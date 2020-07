GUARDIOLU I ‘GRAĐANE’ UHVATILO LUDILO: Pep napao Kloppa i Mourinha, klub odmah krenuo po dva ogromna pojačanja

City je odmah Guardioli, valjda za proslavu ukidanja kazne, dao čak 165 milijuna eura za potrošiti

Engleski nogometni prvoligaš Manchester City ipak će moći nastupati u europskim kup natjecanjima nakon što je u ponedjeljak Međunarodni sportski sud u Lausannei (CAS) usvojio žalbu Cityja na dvogodišnju zabranu nastupa, koju mu je izrekla Uefa zbog navodnog kršenja pravila financijskog fair-playa.

Međunarodni sportski sud uvažio je argumente Manchester Cityja, te je objavio da City nije kršio pravila financijskog fair-playa time što je novac dobiven od investicijskog fonda na čijem je čelu vlasnik kluba šeik Mansour bin Zayed Al Nahyan prikazao kao prihod od sponzora. Zbog toga je CAS u ponedjeljak ukinuo dvogodišnju suspenziju, a novčana kazna od 30 milijuna eura smanjena je na 10 milijuna eura.

Nedugo nakon što su doznali da im je kazna umanjena i da su se u potpunosti izvukli iz problema, Pepa Guardiolu i njegove “Građane” kao da je uhvatilo ludilo. City je odmah Guardioli, valjda za proslavu ukidanja kazne, dao čak 165 milijuna eura za potrošiti u sljedećem prijelaznom roku, a pripremili su mu i novi bogati ugovor kako bi ga osigurali na svojoj klupi u narednim sezonama.

Napao kolege

Engleski mediji već pišu kako je Guardiola bacio oko na Davida Alabu, igrača kojeg je vodio u Bayernu. Ovom dogodine istječe ugovor, a čini se da baš nije raspoložen za produljivanje i Guardiola tu vidi priliku da ga preotme i dovede u City. Osim austrijskog nogometaša, Guardiola želi dovesti i kapetana senegalske reprezentacije i prvu zvijezdu Napolija, Kalidoua Koulibalyja. Senegalac će biti dosta skup jer Napoli ga neće dati ispod nekih 80-90 milijuna eura, dok će za Alabu morati izdvojiti barem 65 milijuna eura, kolika mu je procjenjena vrijednost na TM-u.

No, paralelno s tim šoping-ludilom, svoju “žutu minutu” imao je i Pep Guardiola koji je u obraćanju javnosti napao Jurgena Kloppa i Josea Mourinha koji su kritizirali ukidanje zabrane Cityju.

“Trebaju nam se ispričati. Da smo pogriješili, prihvatili bismo odluku Uefe jer smo učinili nešto pogrešno. Ne očekujemo da će nas braniti Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea ili Wolvesi, ali imamo pravo braniti se sami kad vjerujemo da je to što smo učinili ispravno. Tri neovisna suca su to rekla. Nevjerojatno sam sretan zbog odluke. To dokazuje da nije istina što su ljudi pričali o klubu. Ono što smo osvojili na terenu obranit ćemo na terenu”, zaključio je pomalo iznervirani Pep.