GUARDIOLINA IZJAVA O DINAMU I OLMU BAŠ NIJE NA MJESTU: Je li itko primijetio veliku ‘uvredu’ u Pepovom govoru?

Nama je u cijeloj toj priči za oko zapeo jedan sitan, ali vrlo važan detalj

Puno se već pisalo i govorilo o odlasku Dinamova superstara Danija Olma, a jedna od destinacija na koju bi se mogao zaputiti svakako je Manchester City. To je indirektno potvrdio i trener Cityja Pep Guardiola na press-konferenciji uoči posljednje utakmice skupne faze Lige prvaka protiv Dinama.

“Rekao sam već da me Olmo oduševio u prvoj utakmici. On je jedan od najboljih nogometaša koji su izašli iz Barcelonine akademije i sigurno će igrati za neki od najvećih klubova Europe. Drago mi je zbog njega, ima budućnost u svojim rukama”, kazao je Guardiola, no nije potvrdio da je City jedan od klubova koji želi Olma, ali zato su pojedini engleski mediji, na račun te izjave, objavili kako je ova utakmica zapravo Olmova audicija za Manchester City.

Barcina ili Dinamova škola?

Međutim, nama je u cijeloj toj priči za oko zapeo jedan sitan, ali vrlo važan detalj. Guardiola u svojoj izjavi o Daniju Olmu kazao kako je on nešto najbolje što je izašlo iz Barcelonine akademije, ali mi se zaista ne možemo složiti s time. Da je rekao da je Olmo nešto najbolje što je pobjeglo iz čuvene La Masije, rekli bismo da je u pravu, ali Olma je u zvijezde lansirao Dinamo. Ne Barcelonina škola, već Dinamova škola, odnosno vrlo rano uvođenje u seniorsku momčad i dakako procvat pod trenerom Nenadom Bjelicom.

Iako Guardiola vjerojatno nije mislio ništa loše, ipak je on dijete Barcelone, ali izjava da je Olmo izdanak Barcelonine škola, barem iz našeg kuta gledišta, nije na mjesto.