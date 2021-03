GUARDIOLA, ZIDANE I OSTALI ELITNI TRENERI MOGU SAMO TRLJATI RUKE: UEFA odlučila ukinuti financijski fair play, evo što to znači

Deset godina je prošlo od revolucionarnog uvođenja financijskog fair playa na nogometno tržište. UEFA je tim pravilom pokušala zaustaviti nekontroliranu potrošnju superbogatih klubova i to kako bi spasila one manje i siromašnije klubove, te im pružila šansu da se koliko-toliko ravnopravno natječu.

FFP je krenuo žestoko i sankcionirani su brzo gotovo svi bogati klubovi koji su trošili znatno više nego što zarađuju. Teško su pogođeni bili klubovi iz Španjolske i Italije, tu i tamo se našao pokoji engleski i francuski klub i činilo da su kroz godine uspjeli uspostaviti red u većini nogometnih liga u Europi, ali dogodilo se, na kraju, neizbježno.

FFP-u je, kako se čini, odzvonilo. Naime, pod pritiskom najbogatijih klubova Europe UEFA je morala popustiti i pravilo će ubrzo ukinuti. Tu je vijest potvrdio i ugledni talijanski novinar, Tancredi Palmeri, a ukidanje FFP-a značit će samo jedno, veliki klubovi sada će moći trošiti koliko god novca žele na pojačanja i da više neće imati nikakvih prepreka pri obavljanju poslova.

UEFA to blow final whistle over financial fair-play:

it will be announced a new system of financial control that will leave much more freedom of spending to clubs

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 24, 2021