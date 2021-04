Argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi je na korak od produljenja ugovora s Barcelonom, objavila je katalonska TV3 dodajući da je njegov otac i agent uspješno pregovarao s upravom katalonskog kluba.

Zanimljivo je da je i trener Manchester Cityja Pep Guardiola komentirao gdje bi Messi trebao nastaviti svoju karijeru. Na konferenciji za medije rekao je da bi Argentinac trebao završiti svoju nogometnu priču u Barceloni. Zanimljivo je, isto tako, i da je Manchester City prošlog ljeta bio na rubu dovođenja Messija u svoje redove.

“Nadam se da će završiti svoju karijeru u Barceloni. Bolje mjesto od toga neće naći. Kako je naš voljeni učitelj (Johan Cruyff op.a) govorio, treba se vratiti korijenima i otkriti ponovo zašto činimo neke stvari. Barcelona je posebna na mnogo načina i po stilu igre. Nema boljeg mjesta“, rekao je, između ostalog Guardiola.

