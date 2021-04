Uefa je ovog tjedna najavila veliku reformu Lige prvaka te je predstavila redizajn tog natjecanja koji će nastupiti od sezone 2024./25. Prema tome, broj sudionika trebao bi se povećati s 32 na 36 momčadi, a bit će dva wild carda rezervirana za momčadi s visokim Uefinim koeficijentom.

UEFA JE MORALA MIJENJATI LIGU PRVAKA KAKO BI SPRIJEČILA NASTANAK SUPERLIGE: Evo kako su se dodvorili velikim klubovima

Promjena je da će se od 2024. godine utakmice ovog natjecanja, osim utorkom i srijedom, igrati i četvrtkom. U prvoj fazi igrat će se 18 utakmica dnevno umjesto dosadašnjih 16, a ukupno će se odigrati 180 utakmica umjesto 96, koliko se sad igra. U trenutnom formatu ukupno se u Ligi prvaka odigra 125 utakmica, a u novom će se odigrati 225 (180 u prvoj fazi, 16 play-offa i 29 u nokaut-fazi). Da biste osvojili Ligu prvaka, morat ćete odigrati barem 17 utakmica, a možda i 19. Dosad ste morali odigrati 13 susreta.

But here's what you'll get instead with the new Champions League format that was confirmed this week 👀 pic.twitter.com/AEeichoyiO

The Super League is gone for now.

Svaka će momčad odigrati 10 utakmica u novom formatu, odigravši pet kod kuće i pet u gostima, protiv protivnika različite snage.

What do you make of the proposed new look Champions League?! ⬇️ pic.twitter.com/UXeo8mB3b6

A na to povećanje broja utakmice reagirao je trener Manchester Cityja Pep Guardiola.

“Deja vu! Uvijek ista priča. Treneri i igrači žele kvalitetniji nogomet, a nogometni svijet želi kvantitetu. Što reći. Možemo ovdje o tome govoriti, ali ne možemo ništa napraviti. Možda da zatražimo od Uefe i Fife da produže godinu, da umjesto 365 dana ima 400. Možda oni mogu pronaći rješenje za to. Tako da iskreno ne znam”, poručio je Guardiola. On je sredinom tjedna, inače, bio kritičan prema sada propaloj Superligi.

🗣 "Dej-vu, every time it's the same, the managers, the players are asking for better quality and the football world wants quantity."

Pep Guardiola gives his response to the new Champions League format which includes more matches pic.twitter.com/wnIGBivpjC

— Football Daily (@footballdaily) April 23, 2021