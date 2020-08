GUARDIOLA OBAVIO NEVJEROJATAN TRANSFER: City za samo 23 milijuna eura doveo jednu od najvećih mladih zvijezda u Europi

Manchester City je objavio u utorak kupovinu mladog španjolskog reprezentativca iz Valencije Ferrana Torresa (20) za 23 milijuna eura. Napadač Torres je u Valenciji od 2017., ove sezone je imao šest golova i osam asista u Primeri, dok je krilni igrač standarni U-21 selekcije Španjolske.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL

— Manchester City (@ManCity) August 4, 2020