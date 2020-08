GUARDIOLA NAKON NOVOG ISPADANJA: ‘Jednom ćemo i mi proći u polufinale. Sterling? Morao je ono zabiti’

Nova sezona, stara priča za Man City. Najbogatiji klub svijeta ispao je u četvrtfinalu Lige prvaka od Lyona (1:3) i opet neće osvojiti Ligu prvaka. Od kad je preuzeo City, Guardiola je potrošio 762.3 milijuna funti na transfere. I nije stigao dalje u ovom elitnom klupskom nogometnom natjecanju od Davida Moyesa, u njegovoj prvoj sezoni na klupi Man Uniteda.

Since taking over at Man City, Pep Guardiola has spent around £762.3m on transfers. He still hasn’t got further in the Champions League than David Moyes did in his first season he was in charge of Manchester United.👀 pic.twitter.com/RfYXteOjTA

— Football Talk (@Football_TaIk) August 15, 2020