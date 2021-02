Izraelski napadač Gai Yigaal Assulin (29) svoju je profesionalnu karijeru počeo u redovima velike Barcelone i predviđala mu se sjajna budućnost.

Assulin igra na svim pozicijama u ofenzivi i na počektu karijere tadašnji trener Barce Pep Guardiola vidio ga je kao nasljednika ponajboljeg igrača na svijetu Lionela Messija.

Guardiola ga je uvrstio u prvu momčad katalonskog giganta, a ubrzo je postao i najmlađi nogometaš koji je zaigrao za izraelsku reprezentaciju. U tom trenutku ga je samo 14 dana dijelilo do 17. rođendana.

No, uspješno razdoblje nije dugo trajalo.

Kada je stigao među seniore Barce, nije uspio pokazati svoj talent i vrlo brzo, nakon samo jedne sezone napustio je Kataloniju i karijeru nastavio u Premierligi u redovima Manchester Cityja.

Name : Gai Yigaal Assulin

Age : 29

Position : Winger

Nationality : Israeli

Once dubbed the Israeli Messi his amazing talent never reach the heights it should have…find out more on our Instagram page pic.twitter.com/CeS8qwftq5

— Footballsforgottenkids (@Footballsforgo1) May 12, 2020