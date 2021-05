MAN CITY – PSG 2:0: Moćni City dotukao PSG i izborio svoje prvo finale LP – Katastofalan rasplet za Parižane

MANCHESTER CITY: Ederson – Walker, Stones, Dias, Zinčenko – B. Silva, Fernandinho, Gündogan – Mahrez, De Bruyne, Foden

PARIS SG: Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Herrera, Paredes – Di Maria, Verratti, Neymar – Icardi

Nogometaši Manchester Cityja prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka, oni su u današnjem uzvratnom polufinalnom dvoboju na svom terenu svladali Paris SG s 2:0 (1:0) te tako potvrdili 2:1 pobjedu iz prvog susreta igranog u Parizu prije šest dana. Oba pogotka za City postigao je Mahrez (11, 63).

Alžirski reprezentativac doveo je svoju momčad u vodstvo u 11. minuti nakon što je najbolje reagirao na odbijenu loptu nakon udarca De Bruynea, a na 2:0 je povisio u 63. minuti nakon prizemnog ubacivanja Fodena.

Susret u Manchesteru odigran je po nevjerojatnim vremenskim uvjetima za ovo doba godine, nogometaše je na Etihadu gotovo tijekom čitavog susreta ometala kiša, odnosno tuča je pala i kreirala loše uvjete za obje momčadi.

Manchester City tako će po prvi put u svojoj povijesti zaigrati u finalu Lige prvaka (Guardiola iz petog pokušaja s Građanima došao do finala elitnog klupskog nogometnog natjecanja, a suparnik će mu 29. svibnja u Istanbulu biti bolji iz drugog polufinala u kojemu se sastaju Chelsea i Real Madrid. Prvi dvoboj tih suparnika prošloga tjedna u Madridu okončan je rezultatom 1-1, a uzvrat je na Stamford Bridgeu u srijedu.

Paris SG, pak, nije upio ponoviti prošlosezonski uspjeh kada je stigao do finala Lige prvaka u kojemu je izgubio od Bayerna.

92′ – GOTOVA JE UTAKMICA.

90′ – Igrat će se još dvije minute.

87′ – Novi grubi start na utakmici. Kimpembe je sada pokosio Gabriela Jesusa i opravdano je dobio žuti od Kuijpersa. Malo je do isteka 90 minuta.

85′ – Phil Foden izlazi, a umjesto njega ulazi Sergio Aguero, najbolji strijelac Cityja u povijesti.

78′ – City i dalje napada, trese se okvir gola. Foden je sad pogodio stativu. Sijeva sa svih strana pred golom PSG-a.

71′ – VAR pregled je potvrdio da je Angel Di Maria zaslužio crveni karton. Raspad sistema PSG-a na Etihadu.

69′ – Katastrofalan rasplet za PSG. Sada je pocrvenio Angel Di Maria koji je potpuno izgubio živce. On je izvan linija terena uoči jednog izvođenja auta, čini se, nagazio Fernandinha na nogu, Parižani su na koljenima.

63′ – GOOOL: Mahrez zabio za 2:0, odnosno ukupnih 4:1 za Građane. OVDJE pogledajte fenomenalnu akciju Cityja.

56′ – Kakva prilika za PSG, ali Neymar je bio škrt i sve je propalo za PSG. Di Maria se izborio za loptu i stvorio kontru koju je Brazilac odlučio sam riješiti ali nije uspio.

55′ – Ubacuje Neymar, oštro, ali ništa od toga.

55′ – Neymar je pokušao pucati s nekih 9 metara, ali odlazi to u korner.

51′ – I dalje pada kiša u Manchesteru, ali travnjak izgleda bolje. Osoblje zaduženo za održavanje travnjaka na Etihadu napravila je odličan posao u 15 minuta pauze te su raščistili praktički cijeli teren.

49′ – Evo sad pokušaja Man Cityja. Angel Di Maria je pucao iz daljine, ali mu je šut blokiran od strane granitne i guste obrane Građana.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme.

48′ – GOTOVO JE PRVO POLUVRIJEME. Man City ima ogromnih ukupnih 3:1. PSG-u u drugom dijelu trebat će pravo čudo, ako misle preokrenuti.

45′ – Igrat će se još 3 minute u prvom dijelu.

44′ – Korner za PSG. Alessandro Florenzi je pokušao podvaliti jednu loptu koju su pročitali Englezi i izbili u korner.

39′ – Prekršaj Građana, lopta za PSG. Ilkay Gundogan je napravio faul, srušio je protivnika, a Bjorn Kuipers je svirao faul i odmah mu daje do znanja da neće tolerirati takvo ponašanje i da mora pripaziti, ako ne misli dobiti žuti ili čak crveni, ovisno u prekršaju, jačini istog…

32′ – PSG je sad odlično kombinirao, ali nisu se uspjeli dogovoriti tko će zapucati. Di Marija je pustio kroz noge, a Neymar se nije tome nadao i odlazi prilika u nepovrat.

30′ – Uhh, otvorilo se malo prostora za Bruynea koji je dalekometnim udarcem pokušao ugroziti Navasa, ali odlazi to pored gola.

29′ – Parižani su se nakon mini pritiska ispuhali te je City preuzeo inicijativu i sad ima loptu u posjedu. Za razliku od prve utakmice Guardiolina momčad igra odlično od prve minute.

20′ – Igra je zaustavljena, Presnel Kimpembe se ozlijedio, liječnička služba ulazi na teren.

RAZORILI OBRANU PSG-A U SAMO NEKOLIKO POTEZA: Pogledajte prekrasan gol Mahreza i fantastičnu akciju nogometaša Cityja

19′ – Uzvraćaju Građani. Šut iz daljine je uputio Angel Di Maria i činilo se da će ući, ali je lopta prošla jako blizu desne stative. Golman je imao sreće ovaj put, napad je za PSG.

17′ – Trese se greda, primaju se Parižani sad za glavu, mogli su zabiti za 1:1. Marquinhos je ispratio centaršut unutar peterca, ali njegov udarac glavom je završio na prečki.

11′ – GOOOL – Građani zabijaju za 1:0. Riyad Mahrez je naletio na loptu unutar kaznenog prostora i svladao golmana niskim udarcem po sredini gola za veliko slavlje svoje momčadi, a prvotno je golman ispucao tako dobro da je odmah uposlio svog suigrača u napadu. Brzi protunapad s kojim su se riješili i pritiska, sad imaju ogromnu prednost od ukupnih 3:1. OVDJE pogledajte taj gol.

Man City have managed to get out of the pressure and to crown it with a goal. A quick counter and they find the back of the net.

PSG must change strategy in the final third or else they will have their basket full of goals to take back to Paris. #MCIPAR

— Frank Orinde (@FrankOrinde) May 4, 2021