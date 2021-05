GUARDIOLA DANAS IMA PRILIKU NOKAUTIRATI OSLABLJENI PSG I OSTVARITI DUGOGODIŠNJI CILJ: ‘Rekao sam dečkima da ne razmišljaju previše’

PSG i Manchester City večeras igraju uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka. Parižani u Manchester stižu sa zaostatkom od 2:1 iz prve utakmice i ovo je za njih definitivno najvažnija utakmica sezone.

Posebno će izazovna ova utakmica biti za PSG kojem će vjerojatno nedostajati Mbappe koji je pod upitnikom zbog ozljede lista. Sigurno za PSG neće nastupiti Gueye koji je u proteklom susretu dobio crveni karton zbog divljačkog starta na Bernardu Silvi.

Ne samo da su u teškoj situaciji i da će vjerojatno večeras ispasti iz Europe jer su svi omjeri naklonjeni Cityju, već im i osvajanje francuskog prvenstva visi o niti jer su tri kola prije kraja na drugom mjestu s bodom manje od vodećeg Lillea.

“Moramo pronaći ravnotežu između posjeda i kontranapada, spremni smo podnijeti pritisak u nekim dijelovima susreta. Moramo biti ubojiti, agresivni i moramo igrati kroz cijelih 90 minuta. Dva gola su nam potrebna za finale, to ćemo pokušati ostvariti”, rekao je uoči susreta trener PSG-a Mauricio Pochettino pa dodao:

“U posljednja četiri mjeseca pokušavamo ugraditi svoju filozofiju. Dug je to proces, ali pobijedili smo Bayern i Barcelonu. Ovdje smo jer to zaslužujemo, kao i City. Nakon svjetskog prvenstva je ovo najprestižnije nogometno natjecanje. Velik je izazov osvojiti ga, bilo bi to sjajno. Igrači znaju što bi to značilo, osvojiti LP s Parizom. Moramo vjerovati u sebe i prihvatiti ovaj izazov”, zaključio je trener PSG-a.

