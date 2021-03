Dvadesetogodišnji David Čolina iz Hajduka zamijenit će braniča Dinama Joška Gvardiola, koji zbog ozljede neće putovati na Europsko prvenstvo s hrvatskom U-21 reprezentacijom, potvrdili su iz Hrvatskog nogometnog saveza.

Gvardiol je početkom ožujka na treningu ozlijedio mišić te je zbog toga propustio i Dinamove utakmice s Tottenhamom u Europskoj ligi.

David Čolina of @hajduk will replace Joško Gvardiol on the 23-man squad list of Croatia U-21 for the upcoming EURO U-21 🇭🇷💪

