GRUBI START NA MANDŽI PODIJELIO ITALIJU: Novi detalji kontroverznog derbija zbog kojeg se vodi pravi rat na internetu

Capisco lo sconforto per come la Juve è riuscita a vincere. Ok il rosso sacrosanto mancato a Pjanic, ma ipotizzare affari loschi per un presunto labiale di #Tagliavento a fine partita, è qualcosa di IMBARAZZANTE. Tutto falso. Il fatto accade nel primo tempo ed ecco cosa dice… pic.twitter.com/ljUKGLU89Q

— Damiano Giordano (@DamGiordano) April 30, 2018