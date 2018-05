GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA PROTIVI SE PRIVATIZACIJI DINAMA? ‘Postoji realna mogućnost da se usvoji takav zaključak’

‘Gradska skupština Grada Zagreba protivi se preoblikovanju sportske udruge GNK Dinamo u sportsko dioničko društvo’?

Gradska skupština Grada Zagreba protivi se preoblikovanju sportske udruge Građanski nogometni klub Dinamo u sportsko dioničko društvo prije nego se u udruzi potpuno transparentni izbori u skladu s propisima. Ovakav bi mogao biti zaključak većine u Gradskoj skupštini glede najavljene privatizacije Dinama, o kojoj će se raspravljati 24. svibnja, doznajemo iz neslužbenih izvora.

Također, u četvrtak bi o Dinamu trebalo raspravljati i na skupštinskom Odboru za sport, kojim predsjeda Bruna Esih. Na tu sjednicu pozvani su i Sakoman i Kodžoman iz Dinama, kao i svi ostali sudionici poput udruge “Dinamo – to smo mi”, koja želi vratiti Dinamo njegovim članovima, formalnim vlasnicima kluba, i srušiti pokušaj pretvorbe kluba s kojim bi se legalizirala “pljačka”, kako u udruzi ističu…

‘Preoblikovanje ne može provoditi nelegitimna Uprava’

Jer, došlo je vrijeme da se konačno počne razgovarati o temi preoblikovanja Dinama. Veliki dio navijača Dinama smatra da preoblikovanje ne može provoditi nelegitimna Uprava. Prijedlog zaključka točke dnevnog reda o preoblikovanju Dinama kaže:

“Gradska skupština je protiv preoblikovanja i tražimo da se preoblikovanje Dinama zaustavi i da se raspišu izbori u klubu sukladno statutu”.

Što to znači? To znači da je većina u Gradskoj skupštini protiv preoblikovanja kluba, a kad kažemo većina, mislimo na to, kako doznajemo, da će sam prijedlog podržati gotovo svi oporebni klubovi, kao i partneri Milana Bandića iz HDZ-a.

Sam prijedlog napisan je od strane “Neovisni za Hrvatsku” i stavljen je na dnevni red, ali to je napravljeno čisto da se ubrza postupak stavljanja u proceduru. U formalnim i neformalnim razgovorima sa zastupnicima iz različitih stranaka, dobili smo dojam da će uz ovu točku dnevnog reda biti potpisani gotovo svi klubovi Skupštine…

‘Privatizacija može i ne mora biti sporna navijačima’

Doznajemo iz izvora i da iz HDZ-a dolaze informacije da su i oni protiv privatizacije Dinama, što znači da gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji je za privatizaciju kluba, ostaje sam sa Zdravkom Mamićem…

“Ta privatizacija može i ne mora biti sporna navijačima, odnosno članovima Dinama. Ovdje se radi o tome tko i s kojim legitimitetom želi provesti proces preoblikovanja kluba iz udruge u Š.D.D. Dakle, kako je poznato, članovi ne mogu konzumirati sva svoja prava koja su im određena statutom, a i sam statut ima određenih dubioza regulativne strane”, kazao nam je Krešimir Kartelo iz Neovisni za Hrvatsku koji su i progurali na dnevni red tučku o preoblikovanju Dinama…

“Ovdje se ne radi isključivo u klubu zastupnika NHR-a, nego je on, reći ćemo to tako, ‘medij’ kojim pomaže. Znači, izvjesne osobe u skupštini pomažu izvjesnim osobama svojim prijateljima, da se tako izrazim, da ne bi bilo pretenciozno i prepotentno, da se donese taj zaključak. Vidjet ćemo kako će to ispasti”, ističe Kartelo.

Kad smo kod privatizacije, ono što se zna je da Grad sigurno neće kupiti vlasnički paket dionica, može se pretpostaviti da neće kupiti ništa, možda tek nešto simbolično, ako i to. Čisto reda radi… jasno su iz poglavarstva dali do znanja kako Grad nema novca za vlasnički paket dionica. Međutim, zato Bandić govori da se privatizacija kluba po zakonu mora napraviti što, naime, ne odgovara istini. Dinamo ne mora ići u privatizaciju jer ga na to niti jedan zakon ne obvezuje. Stoga, ukoliko bi Gradska skupština odbila preoblikovanje sportske udruge “Građanski nogometni klub Dinamo” u sportsko dioničko društvo, to bi za Bandića bio veliki “šamar”. toga, postavlja se pitanje hoće li se Bandić u takvoj konsolidaciji snaga isto svrstati većine u skupštini?

Nelegitimna uprava

“Ne znam niti želim tumačiti riječi gradonačelnika, ali ponovit ću ono što sam rekao. Sama privatizacija će se u dogledno vrijeme i činiti kao nešto što je logično, ali je pitanje tko tu privatizaciju želi napraviti, zašto se njome želi ići dok se u samom GNK Dinamo nisu provedeni potpuno transparentni izbori u skladu sa pozitivnim propisima. To ne znači samo sa zakonima, to znači i sa pravilnicima, statutima itd”, objašnjava nam Kartelo.

Tomislav Stojak, zastupnik Gradske skupštine iz HNS-a, član GNK Dinamo i redoviti posjetitelj Dinamovih utakmica u Zagrebu, kazao je sljedeće:

“Ja sam član odbora za obrazovanje i sport i prijedlog zaključka koji je stavljen na sjednicu sam dobio isto kao i svi ostali članovi, pa nisam bio upoznat time. To su kolege iz kluba Neovisni za Hrvatsku sami pripremili. Osobno sam mislio, i to je moj stav, mislim da bi bilo puno bolje, kvalitetnije i za tu temu puno učinkovitije da je taj zaključak, u takvom obliku ili nekom drugom, bio zajednički prijedlog ili odbora ili većine klubova zastupnika. Ovako to ostavlja dojam da jedna politička opcija za sebe želi uhvatiti nekakve političke bodove, što je meni apsolutno besmisleno u ovom trenutku, jer je tema važna za sve. Ajmo prvo održati prvo sjednicu odbora, korektno je da na njoj svi kažemo što mislimo. Kao član odbora ću vrlo jasno i glasno reći što mislim, a na tragu je toga da kao član kluba Dinama trebam i trebaju svi ostali imati ravnopravan status. Međutim, da smo mogli malo drugačije ući u pripremu ove sjednice, mogli smo”, rekao nam je Stojak i zaključio:

“Moramo donijeti, ako je moguće, jedinstveni zaključak Gradske skupštine. Što će biti na sjednici, budemo vidjeli. Mislim da postoji mogućnost da se usvoji takav zaključak ili neki sličan, bude predložen od strane, ako ne svih zastupnika i klubova, onda velike većine”.

‘Juraj Čošić: Vjerujemo da će to biti nadstranačko pitanje’

Porazgovarali smo i s Jurajom Čošićem, predsjednikom udruge “Dinamo-to smo mi”:

“Zadovoljno smo što su gradski zastupnici i klubovi uvrstili točku o preoblikovanju Dinama na dnevni red. Vjerujemo da će to biti nadstranačko pitanje i da će se svi klubovi i svi zastupnici složiti s tim prijedlogom i glasati po svojoj savjesti, a ne po nekakvoj stranačkoj ili da će skupljati nekakve političke bodove. To će biti dovoljno jaka poruka ljudima iz Dinama da ne nastave taj proces privatizacije”.

Udruga “Dinamo – to smo mi” smatra kako je sve ovo spin s kojim u Maksimiru kupuju vrijeme…

“Ljudi iz Dinama prihvatili su naše zahtjeve, rekli su da će ih razmotriti i da će u zakonskom roku koji im ističe sad u petak, odgovoriti na njih. U koliko ne odgovore, mi ćemo pokrenuti i prema njima sve pravne aktivnosti da vidimo koja je njihova uloga ili, naravno, ako imaju kakvu ulogu i svemu tome nastaviti ih kazneno progoniti, te ih uključiti u proces naknade štete koja je nanesena klubu…