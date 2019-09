GRADONAČELNIK BANDIĆ DINAMOVCIMA OBEĆAO SPEKTAKULARAN STADION: ‘Bit će ljepši od Poljudske ljepotice’

Prema posljednjim informacijama novi stadion u Zagrebu trebao bi nastati na mjestu sadašnjeg stadiona na Maksimiru, s tim da će se Dinamov sadašnji stadion u potpunosti srušiti

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić ugostio je igrače zagrebačkog Dinama povodom njihovog plasmana u Ligu prvaka. Uz čestitke najvažnija tema je bila toliko najavljivana izgradnja novog stadiona koji bi trebao zamijeniti oronuli Maksimir.

“Dinamo je Zagreb i Hrvatska. Ušli ste u ligu najboljih i zaslužili ste najbolje. Napravit ćemo kompleks ljepši od Poljudske ljepotice. Veseli me prva utakmica Lige prvaka s Atalantom, pa dalje Shakhtar i Manchester City. Želim vam reći da nije sramota izgubiti, sramota je biti poražen. Igrajte svoju igru, budite prepoznatljivi kao do sada, pa makar nekad izgubili. Ali ne smijete biti poraženi i ne smijete uprljati grb koji časno nosite, zaštitni znak Zagreba i Hrvatske. To je simbol hrvatskog identiteta, klub je zagrebačka i hrvatska svetinja. Nenade, tebi hvala što si napravio jednu harmoničnu, efikasnu i jednu od najuspješnijih ekipa Europe. Želim vam puno zdravlja i uspjeha i da se zajedno veselimo”, rekao je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.

Izgradnju novog stadiona pozdravio je i predsjednik Dinama Mirko Barišić.

“Pokazali ste da cijenite naše sportske uspjehe. Mi smo sedmi put izborili mjesto u Ligi prvaka koja je elitno i prestižno natjecanje. Dinamo je oduvijek pripadao Zagrebu, ponosni smo na to i uvijek smo tim rezultatima dizali i ugled našeg grada. Jako mi je drago što naš Zagreb vežemo za najznačajnija sportska zbivanja u Europi, pa i u svijetu. Gospodine gradonačelniče, posebno nam je drago što smo nakon uloženog truda donijeli odluke o izgradnji stadiona i kompleksa Maksimir, što je od presudnog značaja za naš klub”, rekao je predsjednik Dinama Mirko Barišić.

Priču je zaključio trener Dinama Nenad Bjelica.

“Svjesni smo što Dinamo znači za Zagreb, Hrvatsku i hrvatski nogomet. Pokušavamo izvući najbolje iz naših igrača i želimo da u svakoj utakmici ostave srce na terenu i to je jedino što možemo obećati u ovome što dolazi. Vjerujem da ćemo biti uspješniji nego u nekim prijašnjim Ligama prvaka, zato jer imamo jednu homogenu skladnu momčad, 27 igrača koji su spremni dati sve za ovaj klub i grad. Nadamo se da će i Zagreb profitirati od Lige prvaka i da ćemo svi na kraju biti sretni i zadovoljni”, rekao je Bjelica.

Detalji izgradnje

Prema posljednjim informacijama novi stadion u Zagrebu trebao bi nastati na mjestu sadašnjeg stadiona na Maksimiru, s tim da će se Dinamov sadašnji stadion u potpunosti srušiti. Možda teška mašinerija neće imati puno posla jer se stadion počeo sam urušavati, bez obzira koliko je milijuna eura u njega ulupano.

Drugo pitanje koje se postavlja je gdje će Dinamo igrati dok se stadion bude gradio…