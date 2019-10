GRADNJA NOVOG STADIONA U KRITIČNOJ JE FAZI: Ispravlja se Tuđmanova naredba, UEFA poručila: ‘Sredite to jer nećemo imati strpljenja!’

Da situacija sa stadionom nije šala potvrdio je i delegat utakmice sa Šahtarom, Švicarac Christian Mutschler

Još kad su srebrne medalje zasjale oko vrata naših nogometnih reprezentativaca pokernula se priča o novom stadionu. Nitko nije znao kakav će on biti i gdje, no razjasnilo se na kraju da će se u zagrebu ipak izgraditi novi stadion, ali on neće imati status nacionalnog.

Stadion bi se trebao graditi na mjestu sadašnjeg koji bi ubrzo trebao biti sravnjen sa zemljom. No najprije se trebaju riješiti vlasnički odnosi. Maksimir je od 1991. godine u vlasništvu Grada Zagreba, a to bi se uskoro trebalo promijeniti.

“Na klupskoj Skupštini u prosincu bit će na Dnevnom redu vraćanje vlasništva nad stadionom Dinamu. Pod pritiskom politike Dinamo je 1991. vratio stadion Gradu Zagrebu, tada sam bio u klubu, gradonačelnik je bio Mladen Vedriš”, rekao je Barišić za Sportske novosti.

MANCHESTER CITY OPET OMALOVAŽIO DINAMO, ALI NAJVIŠE SE NARUGAO SAM SEBI: Zovu influencere da im podignu atmosferu

UEFA jasna

U prijevodu to znači da je tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman naredio da stadion mora biti u vlasništvu Grada Zagreba.

“Neka nam sada Grad vrati to zemljište i mi ćemo sami investirati u novi stadion. U ovakvoj situaciji smo što se maksimirskog stadiona tiče taoci politike, a sami ne možemo graditi na nečemu što nije naše. Imamo u planu i trening-kamp na zemljištu iza Kraša”, rekao je Barišić.

Da situacija sa stadionom nije šala potvrdio je i UEFA-in delegat, Švicarac Christian Mutschler, koji je zatražio dinamovce da dovedu stadion u dobro stanje jer zna da Maksimir, usprkos svim sanacijama, nije u dobrom stanju.

“Sredite to sa stadionom što prije, jer Uefa neće još dugo imati strpljenja i jednostavno će vas ‘otpiliti'”, poručio je Mutschler.