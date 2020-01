GRAČAN ZA NET.HR O MLADOM VATRENOM KOJI ŽELI IGRATI ZA AUSTRALIJU: ‘Nisam znao za to, iznenađen sam’

Fran Karačić mogao bi krenuo stopama Viduke, Skoke i brojnih Hrvata koji su igrali za Australiju

Nogometaš Lokomotive, mladi U-21 reprezentativac Hrvatske Fran Karačić, dobio je službeni poziv australskog izbornika, Nizozemca Bert van Marwijka za pripreme za nadolazeći Mundijal i kazao kako nije dvojio niti minute. Dvadeset i jednogodišnji desni bek tako se našao na širem popisu koje broji 32 imena i u prilici da zaigra na SP-u u Rusiji. Frana je Australiji preporučio Ante Miličić, aktualni pomoćnik izbornika.

Tako bi Fran Karačić mogao krenuo stopama Viduke, Skoke i brojnih Hrvata koji su igrali za Australiju. Fran je rođen i odrastao u Hrvatskoj, cijeli svoj nogometni život proveo je u zagrebačkim klubovima (Kustošija, Zagreb, Lokomotiva, Lučko), a australsku putovnicu ima po ocu…

Franov otac je rođeni Australac

Karačićev otac je, naime, rođen u Australiji dok mu je djed tamo proveo većinu života te samim time već posjeduje australsku putovnicu. Karačić je za U-21 reprezentaciju nastupio osam puta dok za seniorsku reprezentaciju nije nastupio nijedanput. Stoga bi mogao bez problema zaigrati za reprezentaciju Australije već u na SP-u, čime više ne bi mogao nastupati za Hrvatsku…

“Svatko ima pravo na svoj izbor. Ukoliko stvarno do toga i dođe da on zaigra za reprezentaciju Australije, izgubit ćemo jednog kvalitetnog igrača. Posebno u ovom ciklusu na jednoj poziciji na kojoj smo dosta deficitarni. Međutim, to su odluke igrača. Da vam iskreno kažem, ne bih se u to kao izbornik htio mješati”, kazao nam je u uvodu razgovora izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske Nenad Gračan koji je na naše pitanje je li razgovarao sa Franom oko njegove odluke, odgovorio:

‘Svatko ima pravo na svoj izbor, međutim…’

“Ne, nisam. Nisam niti znao za to, ako se uzme u obzir da je on do sad normalno igrao u ovim terminima koje smo imali, nikad nije bilo problema… na neki način, malo me to sve iznenadilo. No, kao što sam već rekao, svatko ima pravo na svoj izbor. Žao mi je ako do toga dođe”.

Zanimljivo, ali i sam Fran Karačić je prije nekoliko dana i sam rekao kako je “otprije bio u kontaktu s ljudima iz australske reprezentacije, međutim zbog ozljede je propustio posljednje okupljanje australske reprezentacije”. Po ovom što nam je rekao Gračan, kako on nije znao za to, ispada kao da je Fran izborniku i reprezentaciji radio iza leđa…

‘Nisam ljut niti mislim da je on nama radio nešto iza leđa’

“Nisam ljut niti mislim da je on nama radio nešto iza leđa. To je njegov izbor, normalno da nam je žao, da mi je žao što on ima takve planove, bit će mi žao ako zaigra za Australiju na turniru. Sve su to mladi dečki, korektni, bez obzira na sve on je odradio svoje utakmice u mladoj reprezentaciji vrlo korektno, s njim nikad nije bilo problema. Međutim, sigurno da se u njemu lomilo da dobije poziv od A reprezentacije zemlje koja je na SP-u. Na to je jako teško ostati imun. Ne treba raditi neku pretjeranu dramu od toga. S obzirom da se tu kod nas etablirao, isto kao i u mladoj reprezentaciji, malo je čudno da želi zaigrati za Australiju. Međutim, ponavljam, svatko je gospodar svog izbora i tijela”, rekao nam je Nenad Gračan i za kraj nam odgovorio na pitanje da li će možda ipak sjesti za stol s Franom kako bi ga odgovorio od njegove odluke?

“Naši ljudi u Savezu, koji se bave tom problematikom, koji rade na tome, sigurno će pokušati s njim još razgovarati i nešto dogovoriti. Međutim, ako se to u njemu toliko lomilo, bojim se kako je njegova odluka i konačna”, zaključio je Nenad Gračan.

Što se tiče australske reprezentacije, vrijedi spomenuti kako će klokani na SP-u igrati u skupinu C s Francuskom, Peruom i Danskom, a najzanimljivije je što se upravo ta skupina u osmini finala križa s hrvatskom skupinom D. Tako postoji mogućnost da u osmini finala Karačić zaigra protiv svoje Hrvatske.