GOTOVO SULUDI POTEZ RAKITIĆA: Engleski velikan nudio Vatrenom ulogu ključnog igrača i lidera. Evo zašto ih je ipak odbio

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić na pragu je odlaska iz Barcelone gdje je proveo proteklih šest godina. Klub mu ne želi produljiti ugovor, niti u više mogu garantirati mjesto u prvoj momčadi, a Rakitić je još u dobrim nogometnim godinama i svakako može pružiti još puno. Stoga, ovoga ljeta gotovo sigurno napušta Camp Nou.

Međutim, problem je što Rakitić ne želi igrati bilo gdje, on je odlučan u tome da karijeru nastavi i vjerojatno završi u Sevilli, klubu koji ga je lansirao među zvijezde i gdje je, prema mnogima, igrao svoj najbolji nogomet. No, Sevilla pak ne želi platiti baš nikakvu odšetetu za Rakitića, pa čak niti “sitnih” deset milijuna eura koliko Barcelona traži.

Vatrenog, osim Seville, potražuju i brojni drugi europski velikani, a jedan od njih je i Arsenal koji je, prema napisima francuskih medija, bio spreman Rakitiću dati baš sve, ali ih je ovaj ipak odbio.

Mogao je biti vladar Arsenala

Francuski Le10Sport tvrdi da je Rakitić čak i razgovarao s menadžerom Arsenala, Mikelom Artetom te da mu je ovaj obećao baš sve što može poželjeti.

“Arteta je dao dva obećanja Rakitiću. Prvo da će biti vladar veznog reda Arsenala i drugo, da će biti jedan od vođa kluba te prvi u klupskoj hijerarhiji iza kapetana Pierre-Emericka Aubameyanga“, pišu tako Francuzi.

Ipak, Rakitić ga je odbio i to, pazite sada, jer ne želi igrati u Engleskoj, “Žao mi je, ali ne vidim se u engleskoj ligi. Želja mi je ostati u Španjolskoj”, navodno je tako rekao Rakitić.

Može se na to gledati kao na suludi potez, jer koji bi igrač u njegovim godinama, praktički u sutonu karijere, odbio ponudu velikog Arsenala, ali opet Rakitić je principijelan čovjek vrlo privržen obitelji i ne gleda isključivo svoju dobrobit. On obožava Sevillu, grad u kojem je upoznao svoju suprugu Raquel i voli život u Španjolskoj, a to itekako treba poštivati.