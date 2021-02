Veliku europsku večer Dinama za Net.hr komentira Nikola Jurčević

U ovakvim velikim pobjedama, slavljima o kojima će se još dugo pričati, nekako je uobičajeno istaknuti, pohvaliti čitavu momčad. No, ono što je večeras na modernom stadionskom zdanju u hladnom Krasnodaru na -7 u, za igru ne baš idealnim uvjetima napravio Bruno Petković, što je radio igračima Krasnodara i kakvu je utakmicu odigrao, možemo samo reći gospodine Petkoviću, naklon do poda!

Petko maestro

Izašao je na travnjak i demonstrirao klasu onih najboljih. Ne samo zbog dva gola nego zbog čitavog niza stvari, a ono što je izveo prije Atiemwenovog pogotka za 3:2 Dinama, predriblavši tri igrača i još dvojicu navukavši na sebe, nakon čega je dodao za pogodak, djelo je umjetnika, onih najvećih.

Bila je ovo jedna od najboljih utakmica Dinama u ovoj sezoni. Plavi su nakon prve u nokaut fazi na korak do osmine finala Europske lige, a Ademi, Atiemwen, Oršić, Majer, Livaković, Ivanušec i društvo izgledali su jako dobro na terenu.

“Bila je to jedna odlična utakmica i predstava Dinama. Velika pobjeda, s obzirom da je Krasnodar također jako dobra momčad. Mislim da je izašao na stadion Krasnodar bez straha, niti malo impresioniran, vidi se koliko iskustva imaju iz prošlih euro sezona. U principu, čitava je momčad odigrala jako dobru utakmicu, a Petković za desetku. Bio je izvanredan, ne samo s golovima i asistencijama nego s čitavom igrom koju je pokazao, s bezbroj faula na sebi, razigravanja suigrača, jedan Petković koji je pokazao i demonstrirao svoju klasu, pokazao koliko je važan za Dinamo kad je u svojem pravom izdanju i kao takav koliko može biti važan i za hrvatsku reprezentaciju. U koliko bude u ovakvom izdanju i dalje, to je sigurno za reprezentaciju sjajno”, kazao nam je nogometni uglednik i meštar od zanata, bivši reprezentativac, nekad dobar internacionalni igrač, sad hrvatski trener Nikola Jurčević.

Popularni Jura, čovjek koji je trenerski zanat pekao i sa Slavenom Bilićem na klupi Hrvatske, Lokomotiva, West Hama, kao i Bešiktaša iz kojeg su otišli kao veliki pobjednici na kraju, nakon čega se otisnuo samostalno na kormilo prve selekcije Azerbajdžana, koji je igrao i kasnije trenirao i Dinamo, idealan je sugovornik za komentar ove lude utakmice…

‘Dinamo je stekao europsku rutinu, iskustvo, nema tu straha ni kompleksa’

“Znate, Dinamo je stekao europsku rutinu, iskustvo, nema tu straha ni kompleksa ni protiv jačih i priznatijih iz jačih liga. Plavi imaju jedan spoj mladosti i iskustva, čvrstih i borbenih igrača plus tehničke vedete što je dobar balans. Ključ pobjede bio je njihov odličan ulazak u utakmicu jer, do gola Krasnodara, Plavi su bili dominantniji, djelovali su odlično dok su Rusi bili izgubljeni. Kad su dali taj izjednačujući gol, vidjelo se kasnije da u ofenzivnom dijelu je to nezgodna momčad s brzim igračima koji su u stanju biti opasni. To vodstvo koje je Dinamo dalo sigurnost na kraju je dovelo do toga da se i u teškim situacijama vraćaju i pokažu karakter”, studiozno ističe Jurčević.

Atiemwen se pokazuje kao pravi jocker s klupe za Dinamo. Uđe i zabije gol. Igra sve bolje i bolje…

“Da, to nije za mene neko veliko iznenađenje jer ga pamtim kad je bio odličan u vremenu Gorice, pa je u Dinamu imao dosta problema s povredama i to, u zadnje vrijeme se pokazao kao jedan jocker. Posebno je jak upravo u ovakvim situacijama, idealnim za njega, kad se igra na polukontru i kontru i u pravom trenutku je uveden u igru. On je to vratio s golom za 3:2 pobjedu”, govori nam Nikola Jurčević.

Ademi i Oršić su također bili na nivou. Ademi je odigrao još jednu kapetansku utakmicu, ubacivao se među linije, išao po loptu u obranu i odmah ju gurao naprijed, pretrčao je puno, imao nekoliko izglednih šansi za zabiti. Šteta što svoju hrabru igru nije okrunio golom…

“To su igrači koji imaju europsku konstantu. Oni su već igrali na visokoj euro razini, to su igrači koji osim svoje kvalitete posjeduju borbenost i ostavljaju srce na terenu. Strahovito su bitni za Dinamo. To je ono što sam rekao, da Dinamo ima taj jako dobar miks natjecateljskih igrača, a Ademi i Oršić su već dugo nositelji igre”, objašnjava Jura.

Visoki presing

Visokim presingom dinamovci su radili probleme Rusima u samom započinjanju svojih napada. Upravo je tu Oršić puno trčao…

“Plavi su pametno taktički odgovorili, visokim presingom što češće i koliko je moguće više, pogotovo iz razloga što je Krasnodar na neki način još traži u natjecateljskom smislu, ako se uzme u obzir da prvenstvo Rusije još nije počelo. Ovo je bila njihova prva utakmica od 11 mjeseca, ako pričamo o služenim još ovako velika i jaka. I to je ono što je bio jedan faktor iznenađenja u početku utakmice gdje se vidjela zbunjenost igrača Krasnodara. Bilo je to pametno i dobro rješenje, s obzirom da smo vidjeli da Krasnodar onog trenutka kad je uspio napraviti mini obruč oko Dinamovog gola s izmjenama pozicijama, s tim brzim proigravanjima u šesnaesterac, može biti nezgodan i na taj način su ga dinamovci većim dijelom utakmice odmaknuli od gola. To je rezultiralo ovakvim odličnim rezultatom. Vidjeli smo da momčad Krasnodara može biti nezgodna kad dođe do 16 metara”.

Nikola Jurčević koju kuži igru iznutra, veliki je analitičar, ističe kad su Modri u biti najopasniji, u kojim trenucima, fazama utakmice, situacijama na terenu…

“Prvo, Dinamo je već tradicionalno najopasniji u polukontri i kontri, kad oni iz jedne organizirane, čvrste i disciplinirane obrane u kojoj svi stoje iza lopte, s brzim kontrama s četiri – pet igrača izlaze u završnice. To smo danas mogli vidjeti jedno šest-sedam puta i u tim situacijama su zabijeni golovi koji je Dinamo dao. Znači, s većim brojem igrača izlazak u završnicu. I situacija tipa Oršić – Majer dva na jedan kad je bilo, bilo je prilika. To im je forza nekih dvije-tri godine u Europi. Sad je ta igra još više nadograđena. Majer može dati jednu fenomenalnu loptu, a to smo vidjeli kad je Ivanušec ono tukao, a Petković onda zabio. Oršić je strahovito brz, imamo i Petkovića koji je tu uvijek neka prva tranzicijska točka koja tu razigrava suigrače, i imamo Ademija koji se već tradicionalno iz drugog plana ubacuje u završnicu i vrlo je opasan kao osmica“.

Brunin ples u Krasnodaru

Počeli smo s Petkovićem, red je i da završimo s njim, s onim plesom u 75. kad je slomio trojicu, dvojicu navukao i sve napravio. Petković je lomio, slomio Ruse, lijevo-desno njihanje i izbacivanje iz ravnoteže suparničkog igrača, rolica na trećem, navlačenje još dvojice i naprijed prema šesnaest metara, a prije toga beskompromisno glavom na stisnutu šaku Gorodova prilikom njegova izlaska i pokušaja boksanja lopte, kod gola za 1:0 Modrih.

“Da, nema tog komplimenta koji u ovoj utakmici nije zaslužio Bruno Petković. Demonstrirao je svoju kompletnu klasu, dosta je bio kritiziran u zadnje vrijeme, da nije u pravoj formi, da ne zabija dovoljno golova. Međutim, on kad je na svojoj TOP motivacijskom nivou, on je jednostavno na razini igrača koji rade razliku. On je odigrao u stilu vrhunski igrača poput Ibrahimovića ili Benzeme. Izvanredna predstava. Ono što posebno veseli, zato što je rubrika u njegovoj statistici bi mogla biti bolja jer on za to ima kvalitetu, su golovi. Danas je zabio dva i on na ovakvoj razini, izdanju, interesantan je klubovima diljem Europe. Dinamo nakon ovog rezultata, nakon ovakve igre, realno, ima jako dobru šansu za dalje. U tu drugu utakmicu ulazi kao favorit za prolaz, međutim Krasnodar nije bezopasan, ukoliko uhvate igru i da im se prostor može biti opasan. No, mislim da će Plavi proći dalje”, zaključio je Nikola Jurčević.