GORKA ISTINA BIVŠEG MILJENIKA TORCIDE: ‘Nikad nisam ispričao detalje svog odlaska iz Hajduka, ali došao je trenutak. Razočarali su me’

Franck Ohandza napokon progovorio za hrvatske medije

Prije sedam i pol mjeseci napustio je Franck Ohandza redove splitskog Hajduka i otisnuo se u momčad kineskog drugoligaša Shenzhena. U nastojanju da se klub probije u tamošnju prvu ligu Ohandza je kroz 20 utakmica na učinku od 14 golova i jedanaest asistencija.

“Dobro mi ide, ne mogu se požaliti. Nije jednostavna liga, premda je HNL bio taktički jači. Ali ovdje se više trči. U Hrvatskoj bih na derbijima pretrčao po 10 kilometara, a ovdje se na običnoj utakmici pretrči mnogo više od toga”, prenose Sportske novosti njegove dojmove, a potom i priču kako je do transfera došlo.

‘Nisam želio otići’

“Nikada te detalje nisam ispričao, ali eto, došao je trenutak. Dakle, dobio sam ponudu i obavijestio Hajduk o uvjetima koje su mi ponudili Kinezi. Ma koliko to nekome zvučalo nevjerojatno, ja nisam htio ići iz Hajduka.”

Pojašnjava:

“Htio sam iz Hajduka otići s trofejom, a mi smo u tom trenutku bili u borbi za dva trofeja, pred nama je bilo polufinale Kupa i vratili smo se u borbu za prvo mjesto. Računao sam da su i čelnici kluba željeli da ostanem. Međutim, kada sam ljudima u klubu rekao da imam ponudu iz Kine, oni su mi rekli, evo ti novi ugovor s Hajdukom, ali pod istim uvjetima. To je bio trenutak prevage. Osjetio sam da me Hajduk ne treba. Znali su što mi se nudi u Kini, a znali su i koliko sam dao Hajduku i kakvi su ugovori u klubu.”

‘Razočarali su me u klubu’

Usput, Ohandza je u Hajduku igrao za 12.000 eura mjesečno…

“Uz sav respekt prema suigračima, znao sam kakve ugovore imaju. Ako Hajduk zna da imam ponudu iz Kine, ako se zna kako igram i što pružam momčadi, onda je jasno da me u klubu ne doživljavaju ozbiljno ako mi ponude identičan ugovor. Koji je bitno manji od onog što je u tom trenutku imala većina prvotimaca. Tim su me potezom ljudi u klubu razočarali, pokazali su da me ne trebaju, i odlučio sam otići u Kinu. Žao mi je, ali s obzirom na to kakav su odnos prema meni imali ljudi iz Hajduka, drukčije nije moglo završiti. Jednostavno, imao sam osjećaj da se poigravaju mnome.”