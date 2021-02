Na predstavljanju je otkrio da ga Gorica pokušavala dovesti posljednje dvije, dvije i pol godine

Dvadesetdvogodišnji liberijski napadač Sylvanus Nimely u četvrtak je službeno postao novi igač hrvatskog prvoligaša Gorice.

VARAŽDIN ČUDESNIM PREOKRETOM ZAUSTAVIO GORICU: Obregon i Boban u završnici donijeli tri boda, Gorica gubi korak za Osijekom i Dinamom

Nimley je u Goricu stigao iz slavnog ruskog Spartaka iz Moskve.

“Jako mi je drago što sam ovdje, jer to je nešto što želim doslovno već godinama! Gorica me želi, pokušava dovesti, posljednje dvije i pol godine. I klub i ja dugo smo se borili za ovo i konačno se dogodilo. Zahvalan sam Bogu, ali i mojoj obitelji, mom agentu i svima koji su omogućili da postanem igrač Gorice. Strašno sam uzbuđen i jedva čekam da krenemo”, prenosi službena stranica Gorice njegovu prvu izjavu nakon što je potpisao ugovor.

‘Dobro znam kojim stilom igra Gorica’

Dolazak u Goricu liberijskom napadaču bio je velika želja.

“Puno sam gledao Goricu u ovom razdoblju u kojem sam bio u kontaktu s ljudima iz kluba. Zapravo, toliko sam je pratio da su mi počele dolaziti i notifikacije od Googlea kad počne utakmica Gorice… Igrače možda ne znam najbolje po imenima, ali znam ih po brojevima, po onome što daju na terenu. Jako dobro znam i kojim stilom igra Gorica, i to mi se izuzetno sviđa, mislim da trener radi jako dobar posao, momčad naporno radi i skuplja bodove. S nekoliko novih igrača, uključujući i mene, vjerujem da ćemo dati još opcija treneru i unaprijediti igru momčad”, otkrio je.

‘Simpatična predsjednica’

Nimely je otkrio kako su reagirali ljudi iz Liberija kada im je rekao gdje nastavlja karijeru.

“U mojoj domovini, kad su vidjeli da dolazim u Hrvatsku, prvo su ljudi pomislili: ‘O, to je zemlja Luke Modrića!’ A oni koji nisu tako reagirali, govorili su: ‘O, to je ona zemlja koja ima ženu predsjednicu!’ Nije više predsjednica? Oh, nisam znao… Sjećam je se iz Rusije, kako je grlila igrače, to mi je bilo jako simpatično”, poručio je.