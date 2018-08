GORICA OSVOJILA PRVI PRVOLIGAŠKI BOD: Luda utakmica sa šest golova odigrana je u Velikoj gorici

Slaven Belupo je sa dva boda dospio na peto mjesto, dok je Gorica osvojila svoj prvi prvoligaški bod

U jedinoj subotnjoj utakmici 2. kola Prve HNL nogometaši Gorice i Slaven Belupa odigrali su 3-3 (0-0), iako je domaća momčad dvaput imala po dva pogotka prednosti.

Dvostruki strijelac za Goricu bio je Poljak Zwolinski u 62. i 73. minuti, a Nigerijac Atiemwen bio je precizan u 65. minuti. Golove za Slaven Belupo postigli su Jelić u 71. te Mendy u 78. i 90. minuti.

Slaven Belupo je sa dva boda dospio na peto mjesto, dok je Gorica osvojila svoj prvi prvoligaški bod i popela se na sedmu poziciju. Vodeća Rijeka ima šest bodova, Dinamo je drugi sa četiri, a treća je Lokomotiva sa tri boda, ali uz utakmicu manje.

Utakmica se rasplamsala u posljednjih pola sata

Nakon ne pretjerano sadržajnog prvog poluvremena, utakmica na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici rasplamsala se u posljednjih pola sata, uz pet vrlo lijepih pogodaka i jedan koji je najvjerojatnije pao iz zaleđa.

U 62. minuti Nigerijac Atiemwen je s lijevog boka odlično ubacio na desetak metara od gola Koprivničana, gdje je u punom naletu bio Poljak Zwolinski i zakucao loptu pod gredu. Samo tri minute poslije asistent se prometnuo u strijelca. Dvorneković je prebacio zadnju crtu gostujuće obrane i idealno uposlio Atiemwena. Nigerijac je krenuo sam prema vrataru Markoviću i smireno ga prebacio s ruba kaznenog prostora za 2-0.

Domaća obrana nije izdržala

Šest minuta trajalo je slavlje domaćih. Tada je Matej Jelić izveo slobodan udarac sa 30-ak metara. Prizeman udarac bio je snažan i precizan, a lopta neuhvatljiva za domaćeg vratara Kahlinu. No, već dvije minute poslije Gorica je izvela najljepšu akciju na utakmici. Atiemwen je bio predasistent, Dvorneković zadnji dodavač do Zwolinskog, koji je vanjskim dijelom desnog stopala pogodio suprotni kut za 3-1.

No, domaća obrana nije izdržala i Koprivničani su se vratili te s dva pogotka Mendyja osvojili bod, nad kojim će ipak ostati sjena zbog izjednačujućeg pogotka u 90. minuti, koji je pao nakon zaleđa. Francuz je u igru ušao u 66. minuti, a prvi od svoja dva pogotka postigao u 78. U 90. minuti Slaven je imao slobodan udarac na 20-ak metara. Jedan od obrambenih igrača Gorice nije bio koordiniran s ostatkom koji je namještao zaleđe i ostao je uz Mendyja. No, nakon slobodnog udarca na loptu je još igrao i Jelić, a u tom trenutku Mendy je već bio u zaleđu. Suci to nisu registrirali i francuski nogometaš je iz neposredne blizine svladao Kahlinu za konačnih 3-3.

Utakmicu na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici pratilo je oko 1500 gledatelja, a sudio je Dario Bel iz Osijeka.

Strijelci: 1-0 Zwolinski (62), 2-0 Atiemwen (65), 2-1 Jelić (71), 3-1 Zwolinski (73), 3-2 Mendy (78)

Prva HNL – 2. kolo

Gorica – Slaven B. 3-2

(Zwolinski 62, 73, Atiemwen 65 / Jelić 71, Mendy 78)

U nedjelju će igrati:

Osijek – Rudeš (18.30)

Hajduk – Lokomotiva (21.00)

Odigrano u petak:

Dinamo – Istra 1961 3-0

Rijeka – Inter 4-0