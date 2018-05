GORAN VLAOVIĆ ZA NET.HR: ‘Dinamo je protiv Lokomotive bio očajan, igrači se još nisu naviknuli na Jurčevića’

Goran Vlaović za Net.hr prokomentirao je trenutnu igru Dinama

Ne treba biti previše pametan i zaključiti kako Dinamo igra loše u drugom dijelu proljeća. Dovoljan je samo pogled na Dinamove posljednje utakmice. Modra je momčad pred osiguravanjem titule u prvenstvu, trebaju joj samo dva boda u zadnja dva kola da i službeno uzme naslov najboljeg ove sezone u HNL-u. Ipak, u posljednjih nekoliko kola, Zagrepčani su veoma neuvjerljivi…

Kada bi se gledala ljestvica forme, Dinamo bi bio tek na osmom mjestu lige s jednom pobjedom, jednim remijem i tri poraza u pet posljednjih kola. Na toj ljestvici vodi Lokomotiva s 13 bodova, ispred Rijeke (12)…

Kao što to obično biva, kod slabih rezultata, prvi pati trener. Nikola Jurčević preuzeo je klupu Dinama 12. ožujka, a već mu se trese pozicija nepunih dva mjeseca poslije.

Jurčević nije imao dovoljno vremena kako bi posložio igru

Bivši pomoćnik Slavena Bilića vodio je momčad u tek devet utakmica i zasigurno još nije dobio dovoljno vremena kako bi posložio igru na svoj način. Kad Dinamo loše krene, prvi je na udaru trener. Sjećate se kako je nestao Mario Cvitanović nakon dva uzastopna poraza od Rijeke i te iste Lokomotive koja je potresla i Jurčevića?

Naravno, priča nije ista, Jurčević je vodio tek devet utakmica, stigao je u trenutku kad je momčad već bila u padu, pa se ovdje ne može govoriti da je bio u prilici raditi ozbiljan posao. Okolnosti su, dakle drugačije, ali rukopis i filozofija čelnika kluba ostala je ista…

Dinamov savjetnik Zdravko Mamić već tri tjedna nije bio u klubu. Ima on svojih problema, ima i posla u Italiji oko, ako ćemo vjerovati pisanju talijanskih medija, transfera Filipa Benkovića u Inter… sve u svemu, Dinamov poraz od Lokomotive 3-1, kao i propala promocija novog trofeja u maksimirskim vitrinama koja je sad na čekanju, poljuljali su olujni modri brod…

“Malo, sporadično sam gledao utakmicu Lokomotive i Dinama, a ono, što ću gledati prijateljske utakmice”, u šali nam je kazao proslavljeni bivši hrvatski nogometaš Goran Vlaović, s kojim smo malo porazgovarali o padu igre Dinama i o u utakmici s Lokomotivom…

‘Dinamo je u vakumu’

“Ako rezultat bude 3-1 za Lokomotivu i, koliko sam primjetio, bilo je tu još šansi za lokose, a Kad Dinamo izgubi u utakmici u kojem mu treba dva boda za naslov, onda je i više nego jasno da je Dinamo bio očajan. Ne znam, dogodio im se opaki pad, što zbog ozljeda, što zbog kadrovskih promjena, ovakvih, onakvih i to se očito odrazilo i na rezultat. Dinamo je trenutno u vakumu. Očito promjena trenera dijeluje na njih i njihove utakmice, tu su ipak neke nove ideje, novi pogledi, očito se igrači nisu na Jurčevića još priviknuli. Rezultati su jasni, a i igra im je neprimjerena njihovoj kvaliteti, ajmo reći to tako”, istaknuo je Goran Vlaović.

Prvenstvo još nije gotovo, pa je možda i prerano govoriti već sad o ljetnim kvalifikacijama za Europu nadolazeće jeseni, ali jasno je kao dan da će ovakav Dinamo teško izboriti i skupinu Europske lige, a o Ligi prvaka, u slučaju da modri konačno potvrde titulu, da i ne govorimo…

“Ja vjerujem da će oni do kraja, bez obzira na sve, pobijediti i osvojiti naslov. Do kraja još imaju dvije, relativno, lakše utakmice. Vjerujem da će oni ipak biti prvaci, a za ulazak u Ligu prvaka ili Ligu Europe, o tome još ima vremena za razgovarati. Pitanje je što će se sve napraviti i kakva će momčad biti na ljeto. No, u svakom slučaju, nešto u Dinamu ne štima”, zaključio je Goran Vlaović.