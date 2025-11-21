Rasprodana Rujevica čeka 'Jadranski derbi koji se igra ove subote'. Zahuktali Hajduk u Rijeku stiže kao lider prvenstva s Markom Livajom, ali zadnje tri godine na Rujevici, Splićani nisu uspjeli postići pogodak.

Bit će to obračun dva španjolska trenera, ali sve može doći pod znak pitanja jer vremenska prognoza za Kvarner nije dobra. Detalje donosi Donna Diana Prćić.

Puna Rujevica očekuje se sutra za Jadranski derbi. Na huk s tribina računa i aktualni prvak priželjkujući povratak na pobjedničke staze i to protiv vodeće momčadi ljestvice koja je u pozitivnom nizu.

A pozitivno za goste iz Splita je što će Gonzalo Garcia moći računati na Marka Livaju. No, hoće li kapetan startati od prve minute?

"Trenira s momčadi. Sve je bolje. Pomoći će nam. Mora tako nastaviti i vidjet ćemo kad će biti dostupan i to nam je bitno", rekao je Garcia.

Spreman je nakon ozljede i reprezentativac, vratar Ivica Ivušić. A do mreže riječkih vrata na Rujevici, Hajduk nije uspio pronaći put već duge 3 godine.

"Volim kako igra Rijeka. Rezultat je drugo. Mislim da će biti teška utakmica, 100 % sam siguran."

Svjesni su i Riječani u kakvom trenutku dolazi Hajduk koji dva mjeseca ne zna za poraz, no Sanchez od svoje momčadi očekuje u derbiju najbolje izdanje do sada. U prošlom susretu upisali su remi na Poljudu.

Želimo iskoristiti energiju naših navijača koji će nas nositi od prve minute, čak i prije početka. Ovakve utakmice počinju se igrati cijeli tjedan, ne samo na dan utakmice. Treba biti pametan na terenu, raditi dobre stvari, biti dosljedan, pronaći ravnotežu između obrane i napada te iskoristiti šanse koje stvoriš", izjavio je Sanchez, a napadač Toni Fruk je istaknuo:

"Oni su u dobroj formi, to moram priznati. Volimo igrati ovakve utakmice. Nema ljepšeg od Rujevice. Dat ćemo sve od sebe, pokušati dominirati u svakom segmentu, na svakom dijelu terena. Mislim da svi vjerujemo u najbolji ishod."

A Hajduk je otišao na reprezentativnu stanku kao vodeća momčad s četiri boda ispred Dinama, no Garcia, kaže, gledaju samo na sebe.

"Ako želimo titulu, drugo mjesto ili Europu, moramo se natjecati sami sa sobom. Moramo biti sjajni ako je Dinamo loš. Ako je Dinamo dobar, mi moramo biti i više nego sjajni."

Dok se sve sprema za derbi koji je proglašen utakmicom visokog rizika, sprema se i loše vrijeme. No, Hajduk i Rijeka snage će odmjeriti kako je i planirano. Ipak, o mogućoj promjeni, odlučit će na kraju glavni sudac.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Kovačević nastavio bojkotirati medije