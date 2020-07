GOLOVI DINAMU ĆE MU OBILJEŽITI, A MOŽDA I UGROZITI KARIJERU: Tko je zapravo mladi junak Hajduka i zna li što ga sada čeka?

Apsolutni junak utakmice bio je mladi 19-godišnji veznjak Hajduka, Mario Čuić, a baš bi ga taj status mogao vinuti u nebesa

U derbiju 34. kola Prve HNL Hajduk je na stadionu Maksimir pobijedio Dinamo s 3-2 upisavši tek drugu pobjedu u zadnjih šest kola, dok je Dinamo upisao i drugi poraz u nizu.

Bio je to odličan i sadržajan derbi u kojem je Dinamo vodio 1-0 i 2-1, ali je Hajduk ipak uspio okrenuti rezultat. Golove za Dinamo zabili su Luka Ivanušec (13), Mislav Oršić (61), dok su strijelci za goste bili Mario Čuić (31, 82) i Theophile-Catherine (86-ag).

Svijetla točka

Apsolutni junak utakmice bio je mladi 19-godišnji veznjak Hajduka, Mario Čuić, a baš bi ga taj status mogao vinuti u nebesa, ali mogao bi potencijalno biti i opasan za njegovu karijeru. Čuić je debitirao za Hajduk tek prije mjesec dana na utakmici s Istrom. Hajduk je tada bio blijed i neuvjerljiv, ali Čuić je ostavio vrlo dobar dojam i štoviše baš je on bio taj koji je izbio loptu sa svoje gol-crte u 28. minuti i time je spasio momčad goleme sramote.

No, dva gola Dinamu na Maksimiru svakako će mu obilježiti karijeru, barem ovu ranu fazu karijere. Prvi je gol vrlo efektno zakucao u suprotni kut vratara Dominika Livakovića s nekih 12 metara, a drugi gol je prekrasno pogodio glavom. Sveukupno, Čuić je bio jedan od najboljih igrača na terenu, a uz to je zabio dva prekrasna gola aktualnom prvaku Hrvatske na njihovu terenu. Hajduk, na žalost, posljednje vrijeme nema previše svijetlih točaka u svojoj ekipi niti se itko od igrača pretjerano ističe. Osim, eto, Čuića.

Dvosjekli mač

A tko je zapravo Mario Čuić? Rođen je u Brišniku kod Tomislavgrada, gdje je i započeo karijeru. Otac mu je sudac u BiH Premijer ligi, a ima i tri mlađa brata i sva trojica igraju u Hajduku. Prvoj momčadi se pridružio prije svega mjesec dana, a prije toga prošao je juniore i igrao je u Hajduku 2, a također nastupao je i za U-17 i U-19 selekcije hrvatske reprezentacije gdje je odigrao 16 utakmica i zabio dva gola.

Dvama golovima protiv Dinama gotovo sigurno je osigurao mjesto u seniorima, ali kupio je sada i naklonjenost navijača, a to je svakako velika stvar, no ujedno može biti i dvosjekli mač.

No, koliko je to za Čuića dobro jer ovo mu je prvi veći “breakthrough” u Hajduku, toliko bi moglo biti i opasno. Mladi igrači u Hajduku, opet velimo nažalost, vrlo brzo izgore. Praktički čim naprave nešto veće i impresivnije na njih se svali ogroman teret, ogromna su očekivanja, gleda im se svaki potez, svaki korak, svaki “kiks”, od trenera se nakon toga očekuje da mladića koristi u svakoj utakmici, iako on to možda ne želi pa je i tu znalo biti konflikata.

Još nema ni ugovor

Čuić bi se sada vrlo lako mogao suočiti sa scenarijem koji su morali proživjeti mnogi njegovi mladi suigrači koji su imali svoj blistavi trenutak u prvoj momčadi pa su se djelomično zbog pritiska na kraju i ugasili. On tek ulazi u najbolje razvojne godine i radi s dobrim trenerom koji je već prepoznao kako ga koristiti ispravno i zato ga treba pustiti da se isprofilira do kraja, a ne od njega raditi novog “hajdučkog mesiju” i očekivati da će sada zabijati i nositi momčad svaku utakmicu.

Čuić nam djeluje vrlo staloženo i profesionalno, puno zrelije od mnogih svojih vršnjaka koji su brzo izgorjeli pa tko zna možda će zadržati hladnu glavu i doista nastaviti s ovako dobrim igrama. Čuić je za svoju karijeru napravio veliku stvar, ovime je svakako kupio ostanak u prvoj momčadi, gdje je stigao prije tek mjesec dana, a nadamo se da će mu klub možda ponuditi i pravi ugovor jer Čuić je trenutno na stipendijskom koji traje sve do 2024. godine.