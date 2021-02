GOLIJADA NA OLD TRAFFORDU ZAVRŠILA BEZ POBJEDNIKA: Dugo će se još pričati o ovoj utakmici

Bila je ovo 100. premierligaška utakmica Olea Gunnara Solskjaera kao menadžera

U susretu 23. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United i Everton su na Old Traffordu odigrali 3:3 nakon što su gosti izjednačili u petoj minuti nadoknade.

Sjajna utakmica

United i Everton pružili su sjajnu predstavu sa šest golova premda ih je moglo biti i više. I to na obje strane.

“Crveni vragovi” su bili bolji u prvom poluvremenu i na odmor su otišli s vodstvom 2:0. Everton je puno odlučnije ušao u nastavak i nakon svega sedam minuta uspio je izjednačili, no United je u 70. minuti stigao do nove prednosti koju je uspio sačuvati do četvrte minute nadoknade. No u petoj minuti produžetka gosti su zabili za 3:3 i veliko slavlje.

Everton u tri minute izjednačio na 2:2

Domaćin je poveo u 24. minuti golom Edisona Cavanija na ubačaj Marcusa Rashforda, a na 2:0 je povisio Bruno Fernandes fantastičnim golom u 45. minuti. U četvrtoj minuti nastavka Abdoulaye Doucoure je smanjio, a samo tri minute kasnije James Rodriguez je lijepo zabio za 2:2.

United je do nove prednosti stigao u 70. minuti preko Scotta McTominaya. U minutama koje su uslijedile bilo je prilika na obje strane, no rezultat se nije mijenjao sve do pete minute nadoknade kada je Dominic Calvert-Lewin u gužvi zabio za 3:3.

Dodajmo kako je to bila 100. premierligaška utakmica Olea Gunnara Solskjaera kao menadžera, 18 je odradio na klupi Cardiffa, a 82 s Manchester Unitedom.

REZULTATI:

Aston Villa – Arsenal 1-0 (Watkins 2)

Burnley – Brighton and Hove Albion 1-1 (Gudmundsson 53 / Dunk 36)

Newcastle United – Southampton 3-2 (Willock 16, Almiron 26, 45+4 / Minamino 30, Prowse 48)

Fulham – West Ham 0-0

Manchester United – Everton 3-3 (Cavani 24, Fernandes 45, McTominay 70 / Doucoure 49, Rodriguez 52, Calvert-Lewin 90+5)

U nedjelju:

Tottenham – WBA

Wolverhampton – Leicester City

Liverpool – Manchester City

Sheffield United – Chelsea

U ponedjeljak:

Leeds United – Crystal Palace

LJESTVICA:

1. Manchester City 21 14 5 2 39-13 47

2. Manchester United 23 13 6 4 49-30 45

3. Leicester City 22 13 3 6 39-25 42

4. Liverpool 22 11 7 4 43-25 40

5. West Ham 23 11 6 6 34-28 39

6. Everton 21 11 4 6 34-28 37

7. Chelsea 22 10 6 6 36-23 36

8. Aston Villa 21 11 2 8 36-24 35

9. Tottenham Hotspur 21 9 6 6 34-22 33

10. Arsenal 23 9 4 10 27-23 31

11. Leeds United 21 9 2 10 36-38 29

12. Southampton 22 8 5 9 29-37 29

13. Crystal Palace 22 8 5 9 27-37 29

14. Wolverhampton Wanderers 22 7 5 10 23-31 26

15. Brighton 23 5 10 8 25-30 25

16. Newcastle United 23 7 4 12 25-38 25

17. Burnley 22 6 5 11 14-29 23

18. Fulham 22 2 9 11 17-31 15

19. West Bromwich 22 2 6 14 18-52 12

20. Sheffield United 22 3 2 17 14-35 11