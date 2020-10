GOJAK ZAHVALIO MAMIĆIMA NAKON NAPUŠTANJA DINAMA: Dinamo će na njemu zaraditi šest milijuna eura

On je već šesti igrač koji je napustio Dinamo ovoga ljeta

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amer Gojak (23) napustio je redove Dinama i karijeru će nastaviti u talijanskom prvoligašu Torinu, objavili su klubovi.

Gojak seli u Torino na posudbu, a na koncu sezone će otupiti njegov ugovor. Nagađa se kako će Modri zaraditi oko šest milijuna eura. Gojak se od Dinama oprostio podužom porukom na svom Instagramu:

“Šest godina sam nosio dres Dinama. S ponosom i čašću kao da sam rođen u Zagrebu. U Dinamu sam postao igrač, reprezentativac svoje zemlje i Zagreb ću uvijek nositi u srcu kao svoj grad nakon rodnog Sarajeva. Bilo je puno sreće, malo i tuge, ogromnog zadovoljstva a ponekad i razočarenja! No, sve je to život i jedna stepenica koju moraš preskočiti na putu do uspjeha.

Želim se zahvaliti svima koji su mi ovih šest godina učinili život najljepšim na svijetu. Od Zdravka i Zorana Mamića koji su me doveli u Dinamo, svih trenera koje sam imao u klubu, svih mojih suigrača s kojima sam dijelio dobro i zlo. Momci, posebni ste!

Iskreno se zahvaljujem svim onim vrijednim ljudima koje nitko ne spominje, a koji čine Dinamo onim što taj klub jest: velik da veći ne može biti! Od Tompe i Iveka, Anamarije, Galeta, Bukija, Ivanke, Luce… Svi vi ste zaslužni ne samo što sam postao nogometaš već što sam postao čovjek! I od srca vam hvala na tome! Hvala predsjedniku Barišiću i gospođi Peras koji vode moj Dinamo. Nije vam lako, ali „Nema predaje“.

I na kraju, najveće hvala navijačima Dinama! Teško ću ikada moći zaboraviti onu plavu Budimpeštu, San Siro, Etihad, Allianz Arenu… Čuvajte naš Dinamo.

Davao sam uvijek sve od sebe za ovaj klub i nije mi lako ostaviti ga iza sebe, ali to je život! Voli vas vaš Goja”, napisao je Gojak na svom Instagramu.

DINAMO JE HAJDUKU PONUDIO VIŠE OD 20 MILIJUNA KUNA I ZABORAVLJENU ZVIJEZDU: Splićani su njihovu ponudu glatko odbili

Čistka na Maksimiru

Gojak je u Maksimir stigao 2015. iz sarajevskog Olimpika i za Dinamo je upisao 161 službeni nastup i 15 golova, te još 30-tak za Dinamovu B i juniorsku momčad.

Gojak se također, može pohvaliti i sa 12 nastupa i četiri gola za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

On je već šesti igrač koji je napustio Dinamo ovoga ljeta. Prije njega otišli su Nikola Moro, Damian Kadzior, Emir Dilaver, Antonio Marin i Sandro Kulenović, dok je Joško Gvardiol potpisao za RB Leipzig, ali će ostati na posudbi u Dinamu.