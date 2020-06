GOJAK NIJE MOGAO VJEROVATI ŠTO MU JE NEVA OBRANIO: ‘Navukao sam ga da mi baš u tu stranu puca. Bila je to teška lopta’

‘Bez obzira na rezultat, nisam imao neki strah u glavi, vodu u ušima, nije me bilo strah’

On je Slavonac na vratima Varaždina. Ivan Nevistić na posudbi je iz Rijeke i jučer u utakmici 27. kola HNL-a oduševio je protiv Dinama. Iako je njegov klub poražen 3:1, bilo bi još gore po domaćina da njega nije bilo. Spašavao je svoju momčad u nekoliko navrata, držao ju iznad vode, da skroz ne potone u prvih 60. minuta igre…

Od početka sezona brani na visokom nivou

To i ne čudi s obzirom da ovaj 21-godišnjak od početka sezona brani na visokom nivou. Vrlo je siguran u izlascima, dobar jedan na jedan i ulijeva povjerenje svojim suigračima. Trener Varaždina Samir Toplak u razgovoru s nama danas ujutro nahvalio ga je, kazavši kako je Neva TOP golman i kako je jako zadovoljan s njim.

“Mlad je ali je već toliko siguran, toliko iskusno djeluje, ne govorim o njemu sad samo kao o vrataru nego i kao osobi. Dobro je branio uistinu, držao nas je u igri kad smo visili”.

PROČITAO JE JOVIČEVIĆA I OČEKIVAO UPRAVO TAJ POTEZ, NO IGRAČI NISU DOBRO ODGOVORILI: ‘Radio nam je velike probleme s utrčavanjima’

Nazvali smo Nevu u poslijepodnevnim satima kako bi malo i s njim porazgovarali o utakmici…

“U prvom poluvremenu Dinamo je bio stvarno dobar, imali su prilike i vodili na poluvremenu 2:0. U drugom smo mi zaigrali bolje, zabili za 2:1, imali neke dobre šanse iz prekida iz kojih smo mogli poentirati i izjednačiti za bod. No, na kraju zaslužena pobjeda Dinama”, kazao nam je Ivan Nevistić i nastavio:

‘Znali smo da se Ademi dosta ubacuje iz drugog plana’

“Što se tiče Arijana Ademija, znali smo mi da se on dosta ubacuje iz drugog plana, da mu je to forte. Bili smo spremni mi na to, ali jednostavno mislim da je to bila neka tehnička greška u našoj obrani koja nam se nije smjela dogoditi. Ispali smo dosta onako naivno kod prvog gola. Što se tiče drugog iz penala, smatram kako je dosuđeni kazneni udarac bio ispravno dosuđen, ako objektivno govorimo. Bila je 18. minuta a mi smo gubili 2:0. Nismo praktički ni krenuli u utakmicu, kako se ono kaže, a već smo gubili. U glavi mi je bilo, bez obzira na sve, da moram odraditi utakmicu do kraja što bolje. Maksimalno. Bez obzira na rezultat, nisam imao neki strah u glavi, vodu u ušima kako se ono kaže, nije me bilo strah još kojeg gola, nego sam bio fokusiran na sadašnji trenutak, jednostavno ići iz lopte u loptu i na kraju je ispalo Ok po mene. Ajmo reći da je dobro završilo”, objašnjava nam Ivan Nevistić koji je zadovoljan sa svojom prezentacijom, ali ipak bi više htio da njegova momad nije izgubila…

“Nemaš u takvom slučaju satisfakciju, onu osobnu zbog sebe. Ipak si izgubio 3:1. Ali, u prvom poluvremenu sam imao nekoliko dobrih obrana. Žao mi je što nismo uzeli bod, no možda to i nije bilo realno”.

Posebno se Nevistić istaknuo krajem prvog dijela kad je skinuo čisti zicer Ameru Gojaku. U 45. minuti Nevistić je obranio veliki Gojaku koji se primio za glavu nakon toga, nevjerujući da to nije zabio. Domaćin je pogriješio, a odlično je to iskoristio Gojak koji je sam izašao pred Nevistića. Gojak je pokušao prizemnim udarcem plasirati loptu uz vratnicu, ali je Nevistić je rekao ne… U šali smo mu kazali kako ga je Gojak noćas sanjao. Nadamo se kako nam Amer neće zamjeriti na šali….

“Hahaha, da, ta situacija je malo čudna. Čekao sam ga i vidio da je igrač na drugoj, malo sam mu otvorio tu stranu pošto sam očekivao da će ju dati svom suigraču koji je bio sam. Otvorio sam mu malo kut, time ga navukao, i u zadnjem trenutku sam shvatio da ipak neće dodati, a on je onda baš pucao u tu stranu koju sam mu otvorio i obranio sam. Bila je baš teška lopta, ali na moju sreću sam to skinuo. Radilo se o djeliću sekunde”.

‘Ovo o MMA, ma to je totalno izvučeno iz konteksta. To nije točno’

Pisalo se o Ivanu kako voli MMA, neki su čak toliko daleko otišli i istaknuli kako trenira slobodnu borbu i kako ju prati više nego nogomet…

“Ma ne, nikako. To je izvučeno totalno iz konteksta. To nije točno. Trebao sam i ja možda biti s tim novinarom malo oprezniji. Paziti što pričam, tj na koji način pričam i što govorim. Istina je ta da volim MMA, pratim taj sport, imam dosta prijatelja koji se s tim bave pa nešto znam o tome. No, nisam nikakav MMA borac i nije mi bitniji od nogometa. Ma smiješno”, objašnjava nam Neva kojem je san jednog dana zaigrati za A reprezentaciju Hrvatske…

“Svima je to san, pa tako i meni. Onaj tko kaže da ne mašta, taj laže. Svakom tko se osjeća Hrvatom, koji voli svoju domovinu, želi jednog dana obući nacionalni dres A momčadi, biti Vatreni. No, opet kažem, ne želim razmišljati tako daleko u budućnost. Usredotočen sam samo na ono što radim danas, u trenutku… Mislim na sljedeći trening, sljedeću utakmicu. Još sam mlad i ima još puno prostora za napredak. Na kraju krajeva, sve što sam napravio, napravio sam sam, isključivo svojim radom. Branio sam za sve nacionalne selekcije, od U-15 do U-21. Bišćan me pozvao u U-21 reprezentaciju Hrvatske”, zaključio je Ivan Nevistić.