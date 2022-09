NEUGODNO IZNENAĐENJE / Gledamo i ne vjerujemo! Dinamovi navijači će biti jako razočarani prizorom iz maksimirske lože, pogledajte tko nije došao na utakmicu

Zagrebački Dinamo u utorak od 18.45 igra utakmicu prvog kola skupine E Lige prvaka i to na Maksimiru protiv Chelseaja. Dinamo ima ogromnu podršku svojih navijača, stadion je rasprodan i tražila se ulaznica više, a krcata je bila i svečana loža koju su napunili uglednici među kojima je bio predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin. No, nije se pojavila legenda hrvatskog nogometa, sada UEFA-in šef nogometa, Zvonimir Boban koji je trebao biti u Čeferinovom društvu. Da je stigao na Maksimir, bio bi to prvi put da je Boban došao u Dinamov dom nakon 20 godina. Naime, legenda Dinama i Milana posljednji je put kročila nogom na ovom stadionu 7. listopada 2002. godine i to na svojoj oproštajnoj utakmici na kojoj su sudjelovale i mnoge zvijezde poput Marca van Bastena, Paola Maldinija, Rivalda, Andrija Ševčenka, Franca Baresija, Franka Rijkaarda, Dejana Savićevića... Nakon te utakmice Boban se više nikada nije vratio na Maksimir, a navodno nije htio dolaziti na utakmice Dinama sve dok je Zdravko Mamić "glavni" u Dinamu.