GLEDAMO I MALO SMO ZATEČENI: Jeste li vidjeli tko se nije našao na Dalićevu popisu? Nije nam baš jasno zašto…

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je u ponedjeljak popis sa 24 igrača za predstojeće utakmice protiv Slovačke u kvalifikacijama za Euro i prijateljske protiv Gruzije. Zbog žutih kartona na popisu nema Domagoja Vide i Dejana Lovrena, a na popisu reprezentativaca ponovno se našao stoper Marseillea Duje Ćaleta-Car, koji nije pozivan za ovojesenske reprezentacijske akcije zbog nikad razjašnjenog otkazivanja nastupa za mladu reprezentaciju na Europskom prvenstvu, koje je održano ovog lipnja u Italiji i San Marinu.

Hrvatsku reprezentaciju 16. studenoga u Rijeci (20.45 sati) čeka susret protiv Slovačke, posljednji u kvalifikacijama za EURO 2020. i treba Vatrenima barem bod kako bi osigurali plasman na jedanaesto veliko natjecanje u povijesti. Hrvatska je u rujnu slavila u Slovačkoj sa 4-0, a posljednju utakmicu u kvalifikacijama dočekuje kao prvoplasirana momčad u skupini. Nećemo se ovaj put baviti šansama Hrvatske za prolazak na Euro, smatramo ih velikima dakako, već ćemo se kroz analizu popisa Zlatka Dalića samo kratko osvrnuti na neke, doista upadljive, nelogičnosti.

Hijerarhija prije svega

Naglasili smo nedavno kako je Ćaleta-Caru, svakako, mjesto u reprezentaciji, međutim, na popisu ima ponešto imena koja se, pa ne znamo kako da drugačije to kažemo, baš ne uklapaju u viziju reprezentacije. Dakle, u nekoj kratkoj suštini, reprezentacija bi trebala biti skup nogometaša neke nacije koji su u optimalnoj formi i igraju na vrhunskoj ili visokoj razini. Odavno znamo da Hrvatska takvu reprezentaciju nema, međutim Dalić je sam najavljivao kako neće njegovati iskrljivljene postulate koje su temeljito godinama zidali i bedemili njegovi prethodnici. Na kraju je ipak nastavio tradiciju i krenuo stopama predaka.

O ogromnom problemu s hijerarhijom u reprezentaciji pišemo već neko vrijeme, dakle umjesto da je misao vodilja pozivati igrače u optimalnoj formi, poziva se prvo one koji su, valjda, imenom i prezimenom najzvučniji… Pa one koji su stažem tu dosta dugo… Pa onda one, čisto valjda, da zadovolje određeno geografsko područje u Hrvatskoj, odnosno, da se i, ne znamo, Varaždin, Osijek, Međimurje, Slavonija, Istra, može pohvaliti svojim reprezentativcem.

Tko će lijevo?

Tako, nažalost, ispada jer teško da vidimo realan razlog za poziv, eto Mili Škoriću, braniču Osijeka koji je u opasnom padu forme i nedavno je u utakmici s Interom primio tri gola bio možda i najgori igrač na terenu. Sam Osijek je trenutačno u rezultatskoj krizi, mijenjali su čak i trenera i igra im prilično stagnira, dakle nije baš klub koji u ovom trenutku daje igrače na optimalnoj razini za reprezentaciju. Naglasak na ovo posljednje – za reprezentaciju! I dok je Škorić i dalje u kadru, izvan kadra se nalazi Nikola Katić, fizički i tehnički, uz Ćaleta-Cara, vjerojatno najbolji stoper kojeg Hrvatska ima.

Isto se možemo pitati i za Varaždinca Darija Melnjaka. Ne kažemo, čovjek je standardni igrač u Rizesporu i igra cijelu sezonu, te je upisao dvije asistencije. Neloša statistika za lijevog beka, ali treba isto tako reći da je taj njegov Rizespor nedavno u dvije utakmice primio deset golova i nalazi se u donjem domu turske Super lige. Opet velimo, ima ovdje razloga za poziv, ali ako se pogleda konkurencija onda baš i nema smisla. Marin Leovac igra u vrhunskoj formi, briljira u Prvoj HNL i Ligi prvaka, tu je i Domagoj Bradarić koji također igra francusko prvenstvo i Ligu prvaka s Lilleom, pa Borna Barišić, koji ima neku važniju ulogu i napreduje kod Gerrarda u Rangersu, ali opet je pokazao podosta nedostataka pri ofezivnom segmentu igre u reprezentaciji. Hijerarhijski, Barišić je prvi, zatim valjda Melnjak, pa onda ostatak ekipe po nekim neortodoksnim kriterijima.

Čak petorica stopera… A bek?

Svakako je nelogično to što, iako smo kao u deficitu sa stoperima, Dalić u reprezentaciji ima petoricu stopera, a ponajboljeg desnog beka koji je trenutačno na raspolaganju, Josipa Juranovića, drži na širem popisu. Petoricu stopera i jednog desnog beka na širem popisu. Nelogično. Posebice nakon što je Tin Jedvaj protiv Walesa, po tko to više zna koji put, deseti valjda, dokazao da ne može igrati beka jer jednostavno ne obavlja bekovske zadaće, kako one ofenzivne, tako i one defenzivne, kao što bi trebao i s njim u ekipi u napadačkom segmentu Dalić ima igrača manje, dok u obrani ostavlja previše prostora krilnim igračima jer se, instikivno, ipak je stoper, povlači u sredinu.

Tu je još jedan desni bek Karlo Bartolec, koji je, eto, tu samo kao ukras, zato smo ga i ostavili za kraj. Bartolec je također standardni u Kopenhagenu, idu mu asistencije i uz Juranovića bio bi logičan izbor za prvu postavu, dok se ne vrati Šime Vrsaljko. Ali, eto…

Lovre Kalinić

Međutim, ono što zaista najviše, da tako kažemo, bode u oči, jest pristutnost Lovre Kalinića. Čovjek je posljednji put stao između vratnica 28. ožujka ove godine, to vam je bilo prije točno sedam mjeseci, i to nakon što je krenuo u dobrom smjeru da sruši par negativinih rekorda na vratima Aston Ville. Uskoro će mu biti, malo smo sada čak i zločesti, godišnjica otkako je posljednji put odigrao dobru utakmicu.

Cinizam na stranu, Kalinić ima svojih kvaliteta, to je dokazao i Belgiji, Hajduku pa i u dresu Vatrenih, ali trenutačno, zaista, nije materijal za reprezentaciju. Naglasak na ovo posljednje – za reprezentaciju! Boljih je kandidata na pretek, eto Hajdukov Josip Posavec je u sasvim dobroj formi i mogao bi, ako ništa, biti drugi vratar s obzirom na to da je u boljoj formi od trećeg vratara Simona Sluge koji također ne brani baš najbolje u Sheffieldu.

Na širem popisu je i Marko Rog, valjda isto zbog hijerarhije, jer činjenica je da se još uvijek nije u potpunosti snašao u Cagliariju, za koji je ove sezone u deset utakmica samo tri puta odigrao 90 minuta. No, okupiraju visoko sedmo mjesto Serie A i momčad je u sasvim dobroj formi, ali ne toliko i Rog. Kandidata koji bi mogli tu biti ima na pretek, eto Nikola Moro je trenutačno prema formi i vještinama sigurno u top pet hrvatskih veznjaka, grehota ga je držati u U-21 momčadi.

Premda je Dalić, kada je dolazio u reprezentaciju, a posebice nakon srebra na SP-u, najavljivao da će raditi smjenu generacija i koristiti samo optimalne igrače, to se za sada, osim u slučaju Brekala i Vlašića, koji su dio tog Dalićeva najavljivanog “novog vala”, ne događa i zaista bi to moglo biti to od smjene generacija. Zašto kažemo da je to to, pa prije svega zato što nekako sumnjamo da će baš na Euro 2020. godine voditi delegaciju iz U-21 generacije, poput More, Katića, Bradarića, Bistrovića, koja nije bila niti na širem popisu za kvalifikacije, već će umjesto njih ipak, hijerarhijski ići neki drugi igrači.