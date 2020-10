GENOA – INTER 0:2: Četiri Hrvata na travnjaku u Genoi; Vodili su veliku bitku

Četiri Hrvata igrala u Genoi

Nogometaši Intera u susretu su 5. kola talijanskog prvenstva kao gosti u subotu svladali Genou sa 2:0 (0:0). Pobjedu sastavu iz Milana osigurali su Lukaku (64) i D’Ambrosio (78). Zanimljivo da su u ovom dvoboju igrala 4 Hrvata.

Inter treći na ljestvici sa 10 bodova

U pobjedničkom sastavu Marcelo Brozović je odigrao čitav susret dok je Ivan Perišić igrao do 58. minute. Kod Genoe je Milan Badelj igrao do 61., a Marko Pjaca do 65. minute.

Inter je sada treći na ljestvici sa 10 bodova, dva manje uz utakmicu više od vodećeg Milana, a bodom manje od drugog Sassuola. Genoa je 15. s četiri boda.

REZULTATI 5. KOLA:

Petak:

Sassuolo – Torino 3-3 (Đuričić 71, Chiriches 84, Caputo 85 / Linetty 33, Belotti 77, Lukić 79)

Subota:

Atalanta – Sampdoria 1-3 (Zapata 80-11m / Quagliarella 13, Thorsby 59, Jankto 90+2)

Genoa – Inter 0-2 (Lukaku 64, D’Ambrosio 78)

Kasnije igraju:

Lazio – Bologna

Nedjelja:

Cagliari – Crotone

Benevento – Napoli

Parma – Spezia

Fiorentina – Udinese

Juventus – Verona

Ponedjeljak:

Milan – Roma

TABLICA:

1 Milan 4 4 0 0 9 1 12

2 Sassuolo 5 3 2 0 16 9 11

3 Inter 5 3 1 1 13 8 10

4 Atalanta 5 3 0 2 15 12 9

5 Sampdoria 5 3 0 2 10 8 9

6 Napoli (-1) 4 3 0 1 12 4 8

7 Juventus 4 2 2 0 9 3 8

8 Verona 4 2 1 1 4 1 7

9 Roma 4 2 1 1 8 7 7

10 Benevento 4 2 0 2 8 12 6

11 Fiorentina 4 1 1 2 7 8 4

12 Cagliari 4 1 1 2 6 10 4

13 Spezia 4 1 1 2 5 9 4

14 Lazio 4 1 1 2 4 8 4

15 Genoa 4 1 1 2 4 9 4

16 Bologna 4 1 0 3 7 8 3

17 Udinese 4 1 0 3 3 6 3

18 Parma 4 1 0 3 4 9 3

19 Torino 4 0 1 3 7 11 1

20 Crotone 4 0 1 3 3 11 1