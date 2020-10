GENIJALNI MODRIĆ PONOVNO ODUŠEVIO: Kapetan Vatrenih igra se nogometa; ‘Luku nitko nije mogao zaustaviti, borio se do kraja’

Najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić u srijedu je navečer u Madridu bio strijelac u 54. minuti za 1:3 Atletico Madrida. U 54. minuti susreta Luka je iskušao svoju sreću s nekih 27 metara i zabio preciznim udarcem koji ulazi uz desnu stativu desnom nogom. No, ipak su Kraljevi na kraju izgubili u 1. kolu skupine B LP-a od Šahtara s 3:2.

[VIDEO] LUKA ZABIO JEDAN OD NAJLJEPŠIH GOLOVA KARIJERE: Primio je loptu i zakucao dalekometnu bombu s više od 25 metara za TV špice

No, Hrvat je pokupio hvalospjeve medija i navijača. Svi upravo pišu i čitaju o njemu…

“Klasnični Luka Modrić”, napisao je jedan hrvatski pratitelj nogometa na Twitteru.

BT Sport piše “kako nije mogao nitko zaustaviti predstavu Luke Modrića. Golman se nije ni pomaknuo”.

There was no stopping this Luka Modric effort.

Postage stamp. The goalkeeper didn't even move! 🎯 pic.twitter.com/37ZJKI8L9F

