GENETIČKI INŽENJERING U REAL MADRIDU: Nešto se opasno događa u utrobi Bernabeua, a baš se nitko ne trudi vidjeti širu sliku

Zidane je, kao i njegov Real, ove sezone na strašnom udaru kritike i to prije svega zbog toga što se nitko i ne trudi vidjeti širu sliku

Postoji u hrvatskom jeziku izraz, pomalo trivijalan doduše, “vidjeti širu sliku”, no, nekako nam efektnije zvuči isti taj izraz, ali na engleskom jeziku, odnosno, “big picture”. I ‘ajde, neka nas sad jezičari izgrde jer radije koristimo strani nego vlastit jezik, ali Englezi katkada znaju baš pogoditi u srž s frazom pa je tako lakše, no, evo pokušat ćemo ga u nastavku korstiti što manje. “Big picture”, to je nešto što ovih dana gotovo nitko ne vidi u kontekstu Real Madrida, pa ne bi bilo loše pozabaviti se tim, nazovimo, fenomenom.

Fascinantno je pomalo kako najpopularniji klub na svijetu ima navijače koji su podosta, ha nećemo ih nazvati površnima, ali su svakako uskogrudni i ne trude se vidjeti suštinu stvari. Pokušat ćemo uvod skratiti, iako nam on zaista treba kako bimo stvorili kontekst. Prije godinu i pol, nakon trećeg uzastopnog trijumfa u Ligi prvaka, još jedne koja je prije svega iznesena na leđima Cristiana Ronalda, sezone u kojoj je Luka Modrić proglašen najboljim na svijetu, sezone u kojoj je madridski div još jednom dokazao kako se više klasom, a manje taktikom i idejom može pokoriti Europa, započela je disperzija Reala kakvog smo do sada poznavali.

Raspad

Ukratko, vidjevši da je momčad dosegnula vrhunac i da bi, jezičari ispričavamo se, “downfall” mogao započeti puno prije svih predviđanja, Zinedine Zidane je napustio Real, a nedugo nakon njega otišao i Ronaldo. Zidane je otišao na vrijeme. Znao je što mu slijedi, znao je da će Ronaldo toga ljeta napustiti Bernabeu, znao je što će se dogoditi Realu, momčadi koja je gravitirala oko Portugalca, jednom kada on ode. Znao je da će navijačima već pomalo dozlogrditi činjenica da Real nema igru i sustav koji jamči rezultat u izostanku najveće zvijezde i što je važnije nema ideju kako stvoriti novu generaciju, koja se možda neće temeljiti na Galacticosima.

Znao je da se neće moći hrvati s čelnicima, znao je da neće smjeti birati igrače isljučivo prema formi jer ipak su to Galacticosi, znao je da mu neće dovesti gotove igrače i “megazvijezde”, znao je da će mu nakrcati momčadi mladim nebrušenim talentima, a opet i da mu neće dati vremena i prostora da ih ukalupi u sustav ma kakav god on bio, a kamoli da stvori sustav koji će iz “klinaca” izvući ono najbolje.

Ubrzajmo malo priču. Real je u pola godine promijenio dvojicu trenera koji nisu imali šanse napraviti išta u klubu s tako neurednom internom politikom kao što je ima Real. Julen Lopetegui je nešto pokušavao, ali je odstranjen nakon samo nekoliko mjeseci, Santiago Solari ga je naslijedio, a njega je Realov sustav doslovce sažvakao i ispljunuo. Čovjek danas vodi reprezentaciju Armenije, ta informacija govori sve.

Genetički inženjering

Pogubljeni Real ispao je iz Lige prvaka vrlo rano, od prvenstva su se oprostili na zimu, ispali iz kupa, učinkovita igra i sustav gotovo da nisu niti postojali. Potom se predsjednik Florentino Perez nakon mjeseci preznojavanja odlučio na pokajnički potez. Pristupio je Zidaneu i nagovorio ga da se vrati, ali ovaj put u potpunosti pod Zidaneovim uvjetima. Zidane se nikada nije istakao nekom revolucionarnom taktikom niti je njegov Real igrao onako lijep nogomet kao što su igrale ekipe Pepa Guardiole ili Jürgena Kloppa, dapače to Zidaneu silno zamjeraju, ali čovjek je na mišiće svojih Galacticosa donosio rezultate i uredno gurao čep u usta kritičarima. No, ovaj put priča bila potpuno drugačija. Realu je trebao novi DNK, a Perez je odlučio taj zadatak dati Zinedineu Zidaneu.

Zidane je, kao i njegov Real, ove sezone na strašnom udaru kritike i to prije svega zbog toga što se nitko i ne trudi vidjeti širu sliku. Real trenutno prolazi genetički inženjering. Zidane će polako, ako mu to Perez i navijači dozvole, promijeniti DNK madridskog diva, ali za to će trebati nešto vremena i strpljenja. Malo tko je vjerovao da Zinedine Zidane može stvoriti pobjednički sustav, lijepu igru i smisao u ovoj ekipi, ali, eto, uspijeva mu, makar se to na prvu i ne bi reklo. O toj se strani Reala uopće ne priča, a zapravo je najfascinantnija priča ove sezone.

Novi Real

Ove sezone Real ne bi smio imati imperative, niti u Primeri niti u Ligi prvaka. Zidane je tek počeo “tweakati” po ekipi, počeo je koristiti mlade igrače koji bi uskoro, prema svemu sudeći, mogli nositi Real, poput Fedea Valverdea, Farlanda Mendyja, Rodryga, Viniciusa, ali to je zapravo tek početak jer Realu na ljeto slijedi pravi reprogram.

Real je promijenio transfer-politiku i odlučio se intenzivnije ulagati u mlade igrače, ali rukom probrane i “do kosti” skautirane mlade igrače koji će ili imati trenutni učinak na ekipu ili kroz jednogodišnje, dvogodišnje kaljenje biti opremljeni za igru u udarnoj postavi. Negdje tamo u pozadini, dok Zidane gradi sustav, stvara se “novi Real” i valjalo bi se njime malo pozabaviti. Kada kažemo “novi Real” ne znači to dolazak jedne megazvijezde i preraspodjela zadataka postojećim senatorima u momčadi, to znači doista korjenite promjene i čistku kakva se ne pamti.

Na mladima svijet ostaje

Madridski div si je kroz proteklih nekoliko sezona popunio Castillu i udarnu momčad mladim igračima. Nekima je pružena prilika da pokušaju ostaviti instant-trag i time si kupe mjesto u rotaciji, ali većina ih je odmah proslijeđena na kaljenje. No, sada se stvari mijenjaju jer podosta Realovih “klinaca” pokazuje enorman potencijal i više ih se ne može i ne smije ignorirati. U svojim redovima imaju, prije svega Fedea Valverdea koji se istaknuo kao jedan od najboljih igrača Zidaneove ekipe ove sezone i već ga označuju kao novog lidera tog “novog Reala”. Nadalje, tu je Vinicius Junior, 19-godišnji krilni napadač razornog udarca, izvanserijskog driblinga i nadljudske eksplozivnosti. Nešto je traga ostavio i Rodrygo (18), također krilni napadač kojeg Zidane prebacuje iz Castille u prvu momčad prema potrebi, a ovaj gotovo svaki put iznenadi sjajnom igrom. Farland Mendy stigao je ove sezone i odmah je ostavio trag. Zidane je s njime dobio potpuno drugačiju, znatno defenzivniju, dimenziju na bekovskoj poziciji koju je do sada držao Marcelo.

U rotaciji ima i Edera Militaa, 21-godišnjeg braniča za kojeg mnogi kažu da je jedan od najboljih mladih stopera današnjice. Tu su i premalo i dosta loše korišteni Luka Jović i Brahim Diaz, obojica su izrazito talentirani, ali ne mogu se nikako snaći niti za njih ima mjesta u trenutnoj postavi Reala, no u onoj koja dolazi mogli bi biti itekako korisni. Zatim, dolazimo do dvojca koji će sljedeće sezone gotovo sigurno imati svoje mjesto u momčadi Reala. Martin Odegaard i Achraf Hakimi, ponajbolji su igrači svojih trenutnih klubova. Norvežanin je ključni igrač sasvim solidnog Real Sociedada i izrastao je u visokoprofiliranog veznog igrača, dok je Hakimi ponajbolji desni bek Bundeslige i jedan od najvažnijih igrača u Favreovoj Borussiji.

Prema potrebi Zidane može povući i talentiranog Japanca Takefusu Kuba, koji sjajno igra u Mallorci, odnosno može vratiti u momčad Danija Ceballosa iz Arsenala kako bi dobio dodatnu širinu na pozicijama centralnih veznih igrača. Za vratare se, za sada ne mora brinuti, ali ako mu zatreba svježe krvi može povući Andrija Lunjina, koji je trenutačno na posudbi u Valladolidu.

Ne zaboravimo još reći kako je ove zime doveden supertalentirani brazilski veznjak 18-godišnji Reinier, od kojeg se očekuju čuda. Dakle, kada se sve to sagleda, Real ima cijelu jednu momčad samo od igrača mlađih od 22 godine, a svi su označeni kao “čuda od djeteta”…

Što će biti sa senatorima?

Dakako, legitimno je postaviti i pitanje što će se dogoditi sa senatorima? To je ta šira slika o kojoj govorimo, Zidane polako stvara sustav u kojem su nositelji baš ti mladi igrači, poput Valverdea, Viniciusa, Mendyja, polako im pridružuje Rodryga, a sljedeće sezone vjerojatno će Odegaard i Hakimi odmah dobiti mjesto u ekipi. To gotovo sigurno znači da će, recimo Luka Modrić, kojem ugovor istječe za godinu dana i na čijoj se poziciji gomilaju mladi igrači, napustiti klub jer samo tako Real još može zaraditi nešto na njemu. Jednom kada Modrić uđe u posljednjih pola godine ugovora, a to će biti sljedeće zime, imat će pravo pregovarati s bilo kime otići bez odštete.

Također Real može fino zaraditi na Garethu Baleu, Jamesu Rodriguezu, Iscu, Benzemi, a interesa za njima će gotovo sigurno biti jer Zidane neke od njih ove sezone forsira, vjerojatno isključivo iz tog razloga – da ih na ljeto može što bolje prodati. Otpusti li Real balast ovoga ljeta, otvorit će se prostor za klince, a ako Zidane do tada uspije napraviti bilo kakav djelotovoran sustav, ne mora to biti revolucionarno, samo nešto što će omogućiti klincima da se što bolje uklope i što brže počnu razvijati i profilirati. Suludo bi bilo rješiti se Tonija Kroosa, Casemira, Ramosa i Hazarda jer su, posebice prva trojica, na vrhuncima karijere i bit će taman onaj protuteg iskustva koji će nositi mirnoću među mlade zvijezde.

Treba li Zidane ostati?

Vratimo se nakratko na uskogrudne navijače. Cijele ove sezone drvlje i kamenje se sipa po Zidaneu, navijači zazivaju njegovu smjenu, traže mu zamjenu. Da, možda bi Mauricio Pochettino bio bolji izbor, čovjek ima ideju, ima filozofiju, zna s mladim igračima i garantira neke rezultate, ali zašto sada ugušiti Zidanea kada se čovjek konačno prihvatio posla?

Gradnja djelotvornog sustava ili genetički inžernjering kako smo ga već nazvali, nije posao koji se radi preko noći. Zidane mora eksperimentirati, mora testirati igrače i sve njihove mogućnosti, mora uigrati nove mehanizme, nešto složenije od onih kojima je do sada baratala njegova ekipa, mora stvoriti efektivan pressing na cijelom terenu… Kažemo, na dobrom je putu i nekako smo dojma da bi trostrukom osvajaču Lige prvaka trebalo dopustiti barem da provede ideju do kraja, a ako ne uspije, onda svatko svojim putem.

Eto to je to, to je “big picture” koji se baš nitko ne trudi vidjeti. Real zaista ima pozitivnu priču čiji bi zaplet, pa možda i rasplet, sigurno htjeli vidjeti. Da, ona se gradi u pozadini, da, navijači za nju nemaju strpljenja, da, Perez je na udaru zbog oscilacija u igri, da, Zidane trpi svakakve uvrede i prozivke, ali šira slika nam govori da se u utrobi Santiago Bernabeua potencijalno stvara zvjerska, mlada i gladna ekipa.