GDJE SU BILI DINAMO, RIJEKA, HAJDUK I OSIJEK? Salzburg za oko tri milijuna eura doveo možda i najtalentiranijeg mladog Hrvata

Gotovo ispod radara provukao se veliki transfer mladog nogometaša, kapetana kadetske momčadi Istre 1961 i U-16 reprezentacije Hrvatske, Rocca Žikovića (16). Naime, mladi branič potpisao je za ugledni Red Bull Salzburg i to u rekordno visokom transferu za Istru.

Žiković, koji slovi za možda i najtalentiranijeg igrača Hrvatske u svojoj generaciji, stajao je Salzburg negdje između dva i tri milijuna eura, ako se ostvare svi bonusi ugrađeni u dogovor. To je svakako rekordan iznos za igrača njegove dobi i jedan je od najvećih transfera u povijesti kluba.

OFFICIAL: Contracts for a promising talent from Croatia

Rocco #Zikovic joins from @NKIstra1961Pula and signed a contract until May 2026. pic.twitter.com/yk8fuxpMqO

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) January 26, 2021