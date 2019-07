[FOTO] GDJE SI BIO 2018.? Prije godinu dana svjedočili smo nevjerojatnim scenama; ovako ste dočekali Vatrene

Sjećamo se dana kad je Hrvatska gorjela zbog srebrnih Vatrenih…

Prije točno godinu dana hrvatska nogometna reprezentacija ispisala je najljepšu stranicu hrvatske sportske povijesti plasiravši se u finale SP-a i tako očarala nogometni svijet. Hrvati su pokazali srčanost, upornost, pokazali su Vatreni kako se živi i gine za svoju zemlju, sveti dres, pobjedničku trobojnicu…

NAJBOLJI TEKST O HRVATSKOJ IKAD NAPISAN: Oda Vatrenima koja je ušla u legendu

Ujedinjena nacija

Ujedinili su Vatreni naciju tih mjesec dana, bacili su je u trans. Prava je ludnica trajala u zemlji i svakom kutku svijeta gdje žive Hrvati. Doček u Zagrebu je nešto što će svatko tko je bio prisutan pričati svojoj djeci u budućnosti i u šali se, a opet s puno sjete, ponosa i sreće u srcu, pitati gdje si bio te 2018.? Narod ispunjen ponosom zbog jednog od najvećih, ako ne i najvećeg uspjeha hrvatskog sporta u povijesti, od ranog se jutra okupljao diljem Zagreba čekajući svoje heroje.

Na ulicama Zagreba više od pola milijuna ljudi

Procijenjuje se kako je Luku Modrića, Marija Mandžukića, Danijela Subašića i društvo dočekalo oko 550 000 ljudi. Igrači su se od Zračne luke Franje Tuđmana vozili satima (točnije pet i pol sati), a horde navijača zaustavljale su ih na svakom uglu. Ulice su bile prepune, na svakom koraku palile su se baklje, a policija je ovog puta to tolerirala…

Dalić se slomio i zaplakao

Izbornik Zlatko Dalić na putu do Trga bana Jelačića slomio se i zaplakao. Stotine navijača htjelo mu je čestitati i stisnuti ruku, uzeti autogram… I on je vozeći se autobusom postao svjestan što je napravio, kakav je uspjeh zajedno sa svojim kockastim ratnicima napravio… Tijekom njihova dolaska na Trg bana Josipa Jelačića, euforija je dosegla svoj vrhunac i središnji zagrebački trg jednostavno se užario. Bili su to trenuci za pamćenje, prizori koji su obišli svijet i dočarali svu strast Hrvata prema nogometnoj reprezentaciji, kao i svetom dresu i zastavi.