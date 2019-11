GDJE JE NESTAO NIKO KRANJČAR? Cico nam otkriva ‘misteriju’ svog sina uoči epske utakmice; Upozorava i na jednu bitnu stvar

Razgovarali smo s legendarnim plavim asom Zlatkom Cicom Kranjčarom (62.)

Znate kako je u današnjem sportu, svaka utakmica je bitnija od druge, svaki dvoboj je onaj – epski! I sam će trener Dinama Nenad Bjelica kazati kako je nama novinarima svaka utakmica sudbonosna, povijesna, ali večerašnji sraz Dinama i Šahtara na Maksimiru uistinu je takav.

Nikad Plavi nisu bili nadomak proljeću u Europi kad su nastupali u Ligi prvaka. U prošlosti Dinamo je bio samo prolaznik u elitnom natjecanju, ali dolaskom Bjelice na klupu Modrih to se uvelike promijenilo. Dinamo je zaigrao ratnički nogomet s ozbiljnom dozom samopouzdanja koju je osječki strateg utkao u svlačionicu plavih lavova…

SLAVNI HRVATSKI TRENER JE SIGURAN DA ĆE DINAMO POBIJEDITI ŠAHTAR: Ključnu ulogu će imati jedan čovjek: ‘On je nogometni majstor…’

Plavi drugu godinu zaredom mogu osigurati europsko proljeće i čak izboriti osminu finala LP

S pobjedom protiv Šahtara i pobjedom Man Cityja nad Atalantom u Milanu, Plavi bi tako drugu godinu zaredom osigurali europsko proljeće. “Kakva bi to večer mogla biti”, reći će i legendarni Plavi as Zlatko Cico Kranjčar koji je svoj posao na klupi iranske olimpijske reprezentacije završio s 1. lipnja zbog sankcija, odnosno nenabave deviza…

KAKVO ĆE VRIJEME VEČERAS BITI NA MAKSIMIRU ZA VRIJEME UTAKMICE? Nebo se plavi, a ovako u biti stoje stvari

Iranci su htjeli plaćati u svojoj devalvacijskoj valuti koja gubi vrijednost i tu su se Cico i Iranci sporazumno razišli bez ikakvih problema. Naravno, obje strane su se našle na odgovarajućoj sumi i za njega i za iranski nogometni savez. Uz spomenuto, u Iranu idu na “iranizaciju” trenera, kako nam je to Cico rekao, a kako bi imali što više iranskih trenera. U prvoj iranskoj ligi sad su samo dva trenera iz inozemstva…

‘Dinamovci ne lete nego su čvrsto s obje noge na zemlji’

Sad kad nema trenerskog angažmana, iako ima dva upita iz Azije, uživa u svom Zagrebu, gradu koji najviše voli i čeka da vidi što će se po tom pitanju upita iz Azije dogoditi u zimskoj pauzi…

“Uglavnom sam u svom domicilnom okruženju na Dobrom dolu, pa se malo prošetam Trgom, odem do Kaptola, pa malo do supruge u galeriju i tako”, kazao nam je bivši igrač i trener Dinama Zlatko Cico Kranjčar koji s nestrpljenjem očekuje večerašnji Dinamov dvoboj u Ligi prvaka…

“Očekivanja su velika, sigurno da Dinamo kao domaćin treba tražiti pobjedu jer im ona može garantirati proljeće u Europi. U dobroj su formi, igrači su svjesni svega, vidi se u izjavama da su vrlo realni… Nisu da lebde nego su čvrsto s obje noge na zemlji, onako kako to i treba biti. Trener Dinama sve drži pod kontrolom, u taktičkom smislu da se privikavaju na određene zadaće. Zbog toga kao i zbog dobrih rezultata optimista sam. Dinamo čitavu godinu igra odlično. Čak niti igrači koji su bili po reprezentacijama nisu izgubili svoju formu poput Olma, Oršića, Petkovića… Povratak Ademija nakon ozljede bio je vrlo bitan, s njim se dobilo na kvaliteti, sigurnosti i opasnosti u veznom redu. On je pokazao da i iz drugog plana može biti opasan. Mislim da je Ademi i odličan vođa, pravi kapetan momčadi. Treba izbjeći poraz, Šahtar je dobra momčad ali uz našu publiku koja je uvijek bila 12. igrač Plavih, kao i onu igru iz Harkiva, možemo se nadati dobrim stvarima, može se dogoditi jedan Celtic, Ajax itd…”, objašnjava nam Cico.

U Harkivu iznenadili Šahtar visokim presingom

Modri su prije dva tjedna Šahtar iznenadili visokim presingom što je postalo Bjeličino oružje. Šahtarovi Brazilci nikako ne vole kad im se diše za vratom, odmah postaju nervozni, a zagrebački ratnici ove sezone grizu na terenu i ne puštaju, poput kakvog Pit Bulla…

“Uz spomenuto, njihovi Brazilci ne mogu pokazati tu svoju tehniku koju posjeduju i sprovesti je u djelo. Tada im pas igra šepa i onda su u problemu. Takvom načinu bi trebalo pristupiti i večeras. Mislim da je to put prema pobjedi. Dinamo ima individualnu kvalitetu i stavlja ju u interes momčadi. Kao momčad su vrlo homogeni, disciplinirani, sistematski ulaze u pripremu utakmice i, normalno, provode taktiku svog trenera, odnosno njegove zamisli. U takvoj igri i pojedinci onda dolaze do izražaja. To je taj jedan plus, individualno mogu protiv svake obrane. Eto, sad sam ih toliko nahvalio, nadam se kako ih neću zacoprati”, govori nam Cico Kranjčar i dodaje:

“S Man Cityjem Dinamo objektivno nije mogao igrati drugačije nego zatvoreniju varijantu. Svi ti igrači Dinama prepoznaju što trebaju raditi na terenu. Samo ne treba srljati, treba biit miran, utakmica ipak traje 90. minuta. Treba biti strpljiv. Unazad 5 godina na svim nogometnim razinama, od reprezentacije preko Lige prvaka pa do liga i Europske lige, golovi često padaju u sudačkim nadoknadama. Puno sam to analizirao, pratio, pa znam o čemu govorim. Ono što i Bjelica ističe, treba biti psihološki čvrst, jak i čekati svoje prilike.

O Niki Kranjčaru

Na kraju razgovora pitali smo ga gdje je nestao Niko Kranjčar, kako je on? Nema ga baš u medijima pa se pitamo je li s nekad najvećim talentom hrvatskog nogometa sve u redu…

“Niko je dobro. Kao što znate, prije nekih godinu i pol dana završio je nogometnu karijeru. Stalno je na putu London – Zagreb. Kreće se u Zagrebu sa svojom generacijom, malo si haklaju, onako malo za dušu… Iako, njegovo koljeno ne može puno izdržati jer mu se uvijek malo pojavljuju posljedice operacije i ligamenata. Ali, hakla si i tenis i tako. E sad, da li će ostati u nogometnim vodama, to treba vidjeti… On ide na akademiju HNS-a i sad želi to apsolvirati i doći do licence, a hoće li se u tih dvije ili tri godine pojaviti u njemu velika želja, ne mogu reći. Nije tako jako zagrijan da možda eventualno krene tatinim stopama ili bivših nogometaša koji su imali i koji imaju taj neki slijed. Možda bi ga više zanimao nogometni management, neki put Zvonimira Bobana. Vidjet ćemo kako će se sve to razviti”, zaključio je Zlatko Cico Kranjčar.