GDJE JE NESTAO ČOVJEK? Ovaj podatak najbolje objašnjava zašto Messi u utorak nije došao na utakmicu protiv Liverpoola

“Gdje si, Messi?”, mogli su se u utorak zapitati navijači Barcelone. Dok je Liverpool nezaustavljivo gazio prema svom drugom uzastopnom finalu Lige prvaka, Barcelona je opet razočarala.

Kad Igra Messi, igra i Barcelona, no svi znamo što se događa kad se argentinskog maga dobro zatvori. Nije bio nevidljiv, imao je nekoliko sjajnih proigravanja, čak i neke šanse za pogodak, no daleko je to bilo od one predstave u domaćoj utakmici.

Upravo je to bio problem za Lionela Messija kroz njegovu karijeru. Iz nemirnog mora statistike izronio je jedan vrlo zanimljiv podatak. Lionel Messi, naime, na gostujućim utakmicama u nokaut fazi Lige prvaka nije zabio gol od 2013. godine. Od tog četvrtfinala proplo je šest godina, a odigrao je devet utakmica.

U utorak se, baš kao i pouzdani hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić, uklopio u sivilo svoje momčadi.